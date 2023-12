Nuova PERTURBAZIONE in vista, ci sarà anche la NEVE su alcune regioni, gli ultimi aggiornamenti

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo in Europa nelle ultime ore:

Annuvolamenti di poco conto interessano il versante adriatico e il meridione dove è presente qualche piovasco. Su tutte le altre regioni la mattinata si presenta stabile anche se fredda specie sulle pianure del nord e nelle conche vallive del centro. Sulla sinistra dell'immagine si evince la nuova perturbazione che domani interesserà la Sardegna e il nord-ovest, per poi muoversi molto attenuata verso il meridione nella giornata di sabato.

Andiamo con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di oggi giovedi 7 dicembre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Qualche locale piovasco sarà possibile lungo il versante adriatico e al meridione, ma cose di poco conto, per il resto tempo soleggiato con nubi in aumento in serata sulla Sardegna e al nord-ovest senza conseguenze.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Valori abbastanza bassi al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale. Piu mite al sud e sulle Isole dove si avranno punte di 15-16°. Le temperature resteranno di qualche grado inferiori alla media del periodo.

Infine, questa è la tendenza del tempo per la giornata di domani, venerdi 8 dicembre:

Piogge o rovesci su Liguria, arcipelago toscano e Sardegna. Neve sopra i 300-500 metri tra basso Piemonte, Appennino Ligure e bassa Lombardia, accumuli comunque modesti. Nevischio bagnato nelle zone di pianura del basso Piemonte, segnatamente su Astigiano, Alessandrino, basso Torinese e forse su sud-ovest Lombardia (Pavese).

Si segnala che lo zero termico salirà oltre gli 800m, per cui le nevicate a bassissima quota saranno possibili solo per breve tempo.

Su tutte le altre regioni tempo soleggiato o velato ad iniziare da ovest senza conseguenze. Freddo al nord, specie al nord-ovest, più mite altrove.

