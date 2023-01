METEO: week-end dai due volti, grande ondata di maltempo alle porte!

Mancano poche ore ad un sensibile cambiamento del tempo ampiamente discusso nei precedenti editoriali. Un vastissimo nucleo freddo di origine polare marittima proveniente dalla Groenlandia sta lentamente raggiungendo l'Europa, dove andrà a scavare una profonda depressione colma di maltempo. Contemporaneamente richiamerà correnti più fredde artico-marittime, provenienti dal mar di Norvegia.

Una saccatura legata a questa vasta ondata di freddo e maltempo si allungherà verso il Mediterraneo occidentale e l'Italia a partire da lunedì, con effetti più che evidenti.

Le prime note instabili legate a questo profondo flusso perturbato giungeranno domenica sulle regioni del nord, poi nei giorni successivi il maltempo si estenderà anche al resto d'Italia.

Tornerà la neve a quote via via sempre più basse, a sprazzi anche in pianura sul settentrione. Sull'argomento "neve" ci ritorneremo nelle prossime ore con aggiornamenti più specifici e dettagliati.

Ma ora parliamo del week-end:

SABATO 14 - giornata stabile e soleggiata al nord e gran parte del centro. Nubi in arrivo su Puglia, Molise, Basilicata, Calabria per effetto di correnti più instabili in arrivo dai Balcani (molto blande). Piogge sparse e isolati rovesci su Puglia e Calabria.

DOMENICA 15 - Tempo in peggioramento al nord specie tra pomeriggio e sera. Piogge in arrivo su Liguria centro-orientale, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Emilia. Un po' più asciutto su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria occidentale.

Più stabile sul resto d'Italia, specie al sud dove splenderà il Sole.