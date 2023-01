Meteo 7 giorni: vasta saccatura POLARE la prossima settimana, pioggia a neve confermate!

Nubi, piogge, freddo, vento e neve: l'inverno, nei suoi connotati più tipici, tornerà ben presto ad imperversare su buona parte dell'Europa. Tutto merito di una vasta saccatura polare marittima che dalla Groenlandia sfrutterà lo "scivolo" offerto dall'anticiclone delle Azzorre (che nel frattempo si dirigerà sull'Atlantico centrale) per dirigersi nel cuore dell'Europa.

Una volta giunta su Francia, Gran Bretagna e Germania ecco che attirerà, proprio come una calamita, altre masse fredde di origine artico-marittime, provenienti dal mar di Norvegia che avranno il merito di destabilizzare ancor di più l'atmosfera e alimentare precipitazioni nevose fino a bassa quota.

I lembi meridionali di questa vasta saccatura polare si fionderanno anche nel Mediterraneo, prendendo in mano le redini del tempo anche sull'Italia. L'aria fredda artica scivolerà dalla Valle del Rodano e dal golfo di Leone verso le regioni del nord e dell'alto Tirreno sin da lunedì: saranno dunque le regioni settentrionali le prime a fare i conti col flusso freddo, il quale favorirà un costante calo della quota neve soprattutto da martedì! I fiocchi bianchi potrebbero spingersi a quote bassissime a sprazzi anche in pianura a metà prossima settimana, specie su Emilia, Lombardia e Piemonte.

Il resto d'Italia non starà a guardare e se la vedrà con l'umido libeccio ricchissimo di piogge, come già descritto in questo articolo. Le piogge saranno frequenti sul lato tirrenico, un po' meno su quello adriatico. La neve sarà protagonista in Appennino per quasi tutta la prossima settimana, a quote via via sempre più basse di giorno in giorno fino a raggiungere le colline del centro.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 14 gennaio: isolate piogge su Puglia, Basilicata, Calabria. Stabile altrove. Temperature stazionarie.

Domenica 15 gennaio: stabile al sud e medio Adriatico, peggiora a partire dal nord! Perturbazione nord atlantica in avvicinamento al Mediterraneo ricca di piogge. Temperature in aumento.

Lunedì 16 gennaio: ondata di maltempo al nordest, centro e sud Italia. Temperature in netto calo al nord, in aumento altrove.

Martedì 17 gennaio: maltempo su gran parte del nord con rischio neve a quote molto basse su Emilia, Lombardia, Piemonte orientale. Neve in collina in Liguria e al nordest. Piogge diffuse sul lato tirrenico, in sconfinamento anche sulle regioni adriatiche. Forti nevicate in Appennino oltre 800-1000 metri.

Mercoledì 18 gennaio: ancora precipitazioni al nord, specie al nordest, con neve a quote basse ed occasionalmente in pianura. Piogge diffuse al centro e al sud specie sui versanti tirrenici. Nevicate in Appennino. Temperature in calo.

Giovedì 18 gennaio: incertezza su un altro affondo artico nel Mediterraneo con conseguente neve in pianura su buona parte del nord (da confermare). Maltempo che persiste anche al centro e al sud con neve abbondante in Appennino fino a quote di collina.

Venerdì 19 gennaio: graduale miglioramento al nord (se confermato il peggioramento del giovedì). Maltempo persistente e intenso su centro e sud Italia con abbondanti nevicate in Appennino.

