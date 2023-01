Meteo 15 giorni: il MALTEMPO se ne andrÃ , ma non il FREDDO

La prossima settimana dovrebbe finalmente essere di stampo invernale su gran parte della nostra Penisola, non solo per le temperature in calo, ma anche per i venti forti, le piogge e le nevicate che al nord potrebbero cadere anche a bassa quota.

La fase turbolenta dovrebbe interessare ancora le regioni centro-meridionali nella giornata di sabato 21 gennaio, come mostra la media degli scenari del modello americano valida per la giornata in parola:

La depressione, dai mari settentrionali italiani, si porterà verso le regioni meridionali, dando luogo a condizioni di maltempo anche sulle regioni centrali adriatiche e sulle aree interne con nevicate abbondanti in Appennino a quote non elevate.

Lo spostamento della depressione verso sud darà adito all'aria fredda di scendere sull'Italia, come mostra la mappa della media termica a 1500 metri valida sempre per sabato 21 gennaio:

In buona sostanza, tutta l'italia verrebbe abbracciata da isoterme alla medesima quota quasi ovunque inferiori allo zero, con punte al ribasso fino a -4/-6° a 1500 metri in prossimità dell'arco alpino.

Cosa potrebbe succedere in seguito? L'alta pressione atlantica, invece di puntare verso l'Italia, sembra intenzionata a distendere la sua longa manus in direzione dell'Europa centrale, isolando il flusso atlantico più a nord. La terza mappa è la media degli scenari del modello americano estrapolata per mercoledi 25 gennaio:

Sul bordo meridionale dell'alta pressione potrebbe scorrere aria fredda di matrice orientale che verrebbe messa in moto da una depressione posta in sede ellenica.

In altre parole, il tempo tenderà a migliorare (a parte incertezze al sud e lungo il versante adriatico), ma le temperature si manterranno piuttosto basse da nord a sud.

