Meteo: maltempo di CAPODANNO e stratwarming: gennaio sconvolgente! Tutte le ultimissime

SITUAZIONE: un'altra perturbazione è sopraggiunta nella notte sull'area mediterranea determinando estesa nuvolosità e precipitazioni sparse soprattutto lungo le regioni tirreniche. Essa ha introdotto aria decisamente mite, che sarà comunque evacuata entro la serata, quando al nord torneranno le schiarite e le temperature scenderanno sensibilmente.



EVOLUZIONE: nella giornata di giovedì breve tregua del maltempo nelle prime ore, ma dal pomeriggio-sera nuovo peggioramento sul Tirreno e in tarda serata anche al nord con le prime piogge miste a neve su alcuni tratti della pianura padana e neve sino a bassa quota nelle Alpi.



GUASTO di CAPODANNO: a Capodanno una depressione si scaverà sul Tirreno e andrà alla conquista di gran parte d'Italia con le sue nubi e le sue precipitazioni, che al nord, limitatamente a sabato potranno ancora presentarsi sotto forma di neve sino in pianura su Piemonte, Lombardia occidentale, Emilia occidentale, ma con tendenza a trasformarsi in pioggia nella notte su domenica, salvo sul Piemonte occidentale.

Ecco gli accumuli nevosi potenziali previsti con questa scala di colori entro l'alba di sabato 2 gennaio, da notare che non misurano l'attecchimento vero ma solo stimato sulla base di una temperatura al suolo favorevole, che non è detto sia poi quella reale. Dunque prendete queste carte con beneficio d'inventario (anche perchè due modelli su 4 non vedono affatto neve in pianura ma solo pioggia), da notare comunque i discreti accumuli previsti sull'Appennino centrale e naturalmente quelli più abbondanti su Alpi ed Appennino ligure:

Ecco invece la posizione del vortice depressionario cosi come si presenterà all'alba di sabato 2 gennaio secondo la versione del modello europeo con maltempo su gran parte del Paese, salvo forse all'estremo sud:

EVOLUZIONE: domenica 3 gennaio indebolimento dell'azione depressionaria e tempo in miglioramento parziale con alcuni momenti soleggiati e clima ancora invernale, specie al nord. Entro il 6-7 gennaio possibile ritorno di una fase di maltempo importante per l'azione congiunta di una nuova depressione ad ovest e di una massa d'aria fredda sull'est europeo. Previsione però ancora molto incerta, seguite gli aggiornamenti!



STRATWARMING: si parla molto di questo riscaldamento in stratosfera che sta determinando un'ìnversione dei venti zonali in troposfera con disturbi del vortice polare che per una volta ha disteso il suo ramo principale verso l'Europa e ancora lo dovrebbe fare per tutta la prima metà del mese. Ecco la situazione a 10 hPa dove si nota un vortice polare stratosferico ben disturbato dal riscaldamento in atto ad est:

Le conseguenze potrebbero palesarsi ulteriormente a breve in troposfera e protrarsi per diversi giorni di gennaio con conseguenti situazioni invernali per l'Europa e forse anche per l'Italia, ma al momento nessuno sa ancora inquadrare con precisione quali saranno i risvolti precisi.



L'unica certezza pare un'irruzione di aria sempre più fredda su tutto il settore centro orientale dell'Europa con parziale coinvolgimento anche dell'Italia entro la fine della prima decade di gennaio. Per il resto non mancheranno aggiornamenti.



A breve "speciale NEVE al nord" per Capodanno, non mancate di seguirlo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------