METEO: forte MALTEMPO ma ora si aspetta il GRANDE FREDDO e su molte regioni anche la NEVE

SITUAZIONE: una forte perturbazione transita sulla Penisola determinando precipitazioni anche intense al nord e lungo le regioni centrali tirreniche, con fenomeni che tenderanno poi a localizzarsi sul nord-est e sul meridione a fine giornata. Limite della neve piuttosto basso sulle Alpi, oscillante tra 600-700m e 1000m. Temperature in lieve diminuzione.



EVOLUZIONE: il grande freddo sbarcherà sull'Italia a partire dalla serata di giovedì e dal nord-est, dove si attiveranno turbolenti venti di Bora che andranno a determinare qualche debole nevicata sino in pianura nelle prime ore di venerdì tra Emilia, Piemonte orientale, poi occidentale, e nord Lombardia, sino a 300m sulle Marche, come si nota da questa mappa:

Nella notte su sabato una nuova perturbazione sfonderà nel Mediterraneo da ovest determinando precipitazioni essenzialmente al centro e al sud, ma un po' di neve indotta dall'accumulo di umidità a ridosso dei rilievi per venti da ENE si potrà ancora registrare su ovest Piemonte ed Emilia-Romagna. Per il resto la neve si attesterà lungo tutta la dorsale appenninica del centro sino a quote molto basse (200-300m) e su quello meridionale oltre i 700-900m, qui una mappa che chiarisce cosa accadrà in questo frangente:

Le temperature a 1500m nella giornata di sabato 13 alle 13 caleranno sino a -13°C al nord, -10°C sul medio Adriatico come si nota da questa mappa:

Nel frattempo la neve cadrà a quote molto basse (300m) sull'Appennino meridionale e sin sulle coste di Marche, Abruzzo e Molise, come si nota da questa mappa centrata per le 13 di sabato 13:

Domenica 14 avremo bel tempo ma molto freddo al nord e sulle regioni centrali tirreniche, ancora instabilità su medio Adriatico e meridione con rovesci di neve sin sulle coste dalle Marche al nord della Puglia e anche sulla Lucania, non sono invece previste nevicate su Sicilia e sud Calabria . Ecco le temperature previste alle ore 7 di domenica 14 a 1500m, il picco di -13°C si porterà sul medio Adriatico:

PROSSIMA SETTIMANA: temporaneo rialzo delle temperature al nord-ovest, ancora piuttosto freddo al nord e su centrali tirreniche e Sardegna, sempre freddo o molto freddo con rovesci di neve su medio Adriatico e meridione con accumuli sino a mezzo metro sull'Abruzzo meridionale entro le prime ore di martedì:

BIVIO: da mercoledi 17 situazione ad un bivio: l'aria gelida presente sull'est europeo seguiterà a raggiungere l'Italia rinnovando le condizioni invernali severe e magari interagendo con le correnti atlantiche o sarà soppiantata dall'alta pressione? Seguite tutti i nostri aggiornamenti per saperne di più!

OGGI: da notare le copiose precipitazioni attese soprattutto al nord e sul Tirreno e una nuova scorpacciata di neve per il centro-est Alpi oltre i 900-1000m.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------