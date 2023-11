MALTEMPO sull'Italia atto II, oltre le PIOGGE INTENSE c'è anche un po' di NEVE

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in queste ore sul nostro Paese:

La depressione responsabile del maltempo italico si trova grossomodo tra il Lazio e la Sardegna. Attorno a questo perno ruotano i sistemi nuvolosi che stanno interessando soprattutto il medio Adriatico, dove gli accumuli piovosi iniziano ad essere consistenti. C'è anche qualche nevicata in Appennino, ma solo oltre i 1400-1500 metri.

La depressione nelle prossime ore si sposterà lentamente verso il meridione, liberando il centro-nord dalla morsa dei fenomeni alla fine della giornata odierna.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, giovedi 23 novembre:

Al nord ultimi rovesci sulla Romagna in via di attenuazione, per il resto ampie schiarite. Tempo asciutto anche lungo il Tirreno fino alla Campania e sulla Sardegna occidentale. Matempo invece sul resto d'Italia in modo particolare su Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania e Sicilia dove le piogge saranno anche intense e localmente a carattere di temporale. Qualche nevicata sarà possibile sull'Appennino centrale sopra i 1400-1500 metri.

Venti in rotazione a nord-est anche sostenuti al centro e al nord; permarranno venti meridionali solo al sud.

Temperature in calo al sud e nelle aree interne dell'Italia centrale, stazionarie altrove. Ecco i valori attesi in Italia questo pomeriggio alle ore 14:

Temperature inferiori a 10° nelle aree interne del centro. Punte di 19-20° saranno ancora probabili sul Salento, la Calabria e la Sicilia.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domani, giovedi 23 novembre:

Il maltempo si sposterà al sud, in modo particolare su Sicilia orientale, Calabria Ionica, Lucania e Puglia. Fenomeni localmente intensi ed accompagnati da temporali. Su tutte le altre regioni tempo asciutto a parte gli ultimi rovesci tra Abruzzo e Molise, in via di attenuazione. Temperature in aumento ovunque, ventoso.

