MALTEMPO - PERTURBAZIONE in azione sull'Italia, vediamo gli effetti!

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in Italia in questo momento:

Ecco l'impronta della perturbazione che sta agendo soprattutto tra la Lombardia, il nord-est e le regioni centrali. Si muoverà lentamente verso levante, ma al suo seguito il tempo non si stabilizzerà...anzi, si formerà una depressione in sede italica che sarà dura a morire nei prossimi giorni.

Andiamo comunque con ordine. La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, giovedi 11 maggio:

Piogge e rovesci molto forti al nord-est, specie tra Emilia Romagna e Veneto. Rovesci anche sulle regioni centrali, specie nelle aree interne. Migliorerà invece il tempo al nord-ovest con temporali solo in prossimità dei rilievi, specie sulle Alpi occidentali. Resteranno escluse dal passaggio solo la Sardegna e gran parte della Sicilia.

Questa invece è la sommatoria delle piogge per l'intera giornata di domani, giovedi 11 maggio:

Ancora rovesci intensi sull'estremo nord-est, ma in via di attenuazione in giornata. Altrove tempo instabile con rischio di acquazzoni o temporali nei settori interni e nel pomeriggio. Tempo soleggiato solo sulle Isole.

Temperature in calo su tutta l'Italia. Ecco il quadro dei valori termici previsti per le ore 16 di oggi pomeriggio:

Si supereranno i 20° solo sulle pianure del Piemonte, sulla Sardegna meridionale ed in Sicilia. Per il resto temperature abbastanza gradevoli, se non addirittura fresche sul nord-est.

