MALTEMPO in arrivo da venerdì sulle Isole Maggiori, nel week-end su mezza Italia

SITUAZIONE: l'Italia è ancora parzialmente interessata da un campo di alta pressione in graduale cedimento. Da ovest sta arrivando una depressione che andrà a coinvolgere sin da oggi, con un richiamo di correnti umide sciroccali, le nostre isole maggiori. L'instabilità su Sardegna e Sicilia si accentuerà però soprattutto da venerdì 27, come si nota nella mappa seguente relativa al modello europeo:

EVOLUZIONE: la depressione si muoverà verso levante nel fine settimana coinvolgendo soprattutto le due Isole Maggiori, basso Lazio, Abruzzo e meridione, molto meno il resto del centro e marginalmente al nord solo Liguria e la Romagna.



Qui sotto l'evoluzione prevista rispettivamente per la notte su sabato, per la giornata di sabato e la mattinata di domenica. Da notare, oltre ai temporali previsti su molte zone del sud e i nubifragi su est Sardegna, anche la neve in Slovenia attesa per domenica, dovuta alla presenza di un nocciolo di aria fredda in quota:

DA NOTARE: un po' di quell'aria fredda presente sui Balcani verrà risucchiato dalla depressione verso la nostra Penisola, dando vita tra domenica sera e lunedì ad un moderato calo delle temperature e a qualche nevicata lungo la dorsale appenninica del medio Adriatico e del meridione, ma l'evoluzione resta ancora soggetta ad un certo margine di incertezza.



PROSSIMA SETTIMANA: un vortice freddo potrebbe interessare parzialmente l'Italia tra martedì 1 e giovedì 3 dicembre, ma i modelli non riescono ancora ad inquadrare con sufficiente attendibilità l'evoluzione. Sembrano invece convergere sull'arrivo di una vasta depressione da ovest carica di maltempo entro sabato 5 ma per tutti i dettagli vi consigliamo di seguire i nostri aggiornamenti!



OGGI: ancora freddo da inversione termica con gelate e brinate sulle pianure del nord, per il resto abbastanza soleggiato o velato, solo sulle Isole Maggiori un po' di Scirocco con nuvolaglia e brevi precipitazioni possibili. Locali situazioni nebbiose nelle valli al mattino. Temperature in lieve rialzo sulle isole, stazionarie altrove.

