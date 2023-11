MALTEMPO con piogge e TEMPORALI ma non per tutti, vediamo le regioni coinvolte

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo al momento in Italia:

Si nota una distribuzione molto irregolare delle piogge che al momento stanno interessando alcune aree del meridione. Altre precipitazioni stanno arrivando dalla Francia ed interesseranno nell'arco della giornata le regioni tirreniche e le aree interne. Le regioni settentrionali, in questo frangente, saranno riparate dalle Alpi e non dovrebbero avere piogge se non sull'estremo nord-est.

Facciamo comunque parlare le mappe. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 11 novembre:

Tempo instabile o perturbato lungo tutto il versante tirrenico e le aree interne, compresa la Sardegna settentrionale, con rovesci e temporali anche intensi sulla Campania. Lungo il versante adriatico, sulla Sardegna meridionale, all'estremo sud e al nord tempo in prevalenza asciutto o con fenomeni di poco conto.

Vediamo adesso il quadro delle temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Temperature in aumento al nord-ovest dopo il calo consistente avvenuto ieri. Sul resto d'Italia temperature quasi invariate, con punte di 21° sulla Sicilia meridionale e 20° sul Golfo di Taranto, la Calabria ionica e la costa abruzzese.

Infine domani, sabato 11 novembre, avremo una generale pausa delle precipitazioni sull'Italia. Vi mostriamo il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di sabato 11 novembre (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

Nubi in aumento sulla Sardegna nel pomeriggio e in serata. Velature in arrivo anche al nord-ovest, per il resto tempo abbastanza buono a parte addensamenti al sud, ma con basso rischio di fenomeni. Temperature in lieve aumento al centro e al sud, stazionarie altrove.

