Il TEMPO si sveglierà lentamente dal torpore: disturbi in vista!

SITUAZIONE: l'Italia è interessata da una zona di alta pressione che comincia a mostrare segni di parziale cedimento. A partire dalla serata odierna infatti l'instabilità andrà accentuandosi sulle regioni centrali e la Sardegna, a causa di infiltrazioni di aria fresca di origine atlantica e congiuntamente per la risalita di un fronte africano dalla Tunisia. Ne deriveranno rovesci irregolari per la giornata di giovedì, come mostra questa mappa relativa al modello europeo:

EVOLUZIONE: venerdì le correnti da nord-ovest spingeranno questi annuvolamenti verso il meridione, dove sono attesi fenomeni soprattutto tra Campania, Eolie, Calabria tirrenica e forse nord Sicilia; questa una mappa dei fenomeni previsti nelle prime ore del mattino di venerdì dal modello europeo:

FINE SETTIMANA: aria fresca dai quadranti settentrionali andrà ad alimentare l'instabilità presente sul meridione, favorendo annuvolamenti irregolari e qualche precipitazione sparsa, che domenica potrebbe coinvolgere anche la Sardegna.



PROSSIMA SETTIMANA: tra lunedì 16 e martedì 17 sembra probabile l'inserimento di un corpo nuvoloso da nord-ovest con precipitazioni sparse, in rapido movimento da nord verso il centro e poi sul meridione. Dietro ad esso affluirà aria più fredda da NNE, che dovrebbe rinnovare l'instabilità sul meridione sino a giovedì 19, coinvolgendo anche il medio Adriatico e determinando una generale flessione delle temperature su tutto il Paese. Qui una mappa del modello europeo a 1500m per mercoledì 18 che mette proprio in evidenza questo afflusso freddo da nord-est:

DA NOTARE: il mastodontico anticiclone sull'ovest del Continente, che però potrebbe anche porsi in modo tale da favorire una più massiccia irruzione di aria fredda durante la terza decade di novembre. Seguite gli aggiornamenti!



OGGI: nubi al nord-ovest ma senza piogge, nubi e schiarite al nord-est e sull'Emilia-Romagna, instabilità in accentuazione su est Sardegna con isolati rovesci nel pomeriggio-sera, specie in mare aperto, bel tempo sulle altre regioni ma con tendenza ad annuvolamenti sul Tirreno. In nottata peggiora sulla Toscana, l'Umbria, le Marche, il nord del Lazio con possibili rovesci. Al sud tempo generalmente buono, salvo addensamenti sul versante tirrenico. Temperature senza grandi variazioni.

