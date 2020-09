Autunno alla conquista dell'Italia: sfuriata del MALTEMPO sino al week-end!

SITUAZIONE: una vasta saccatura si protende dal nord Europa verso l'Italia e determina condizioni di marcata instabilità al nord-est, sul Tirreno, la Sardegna e la Puglia. Qui i fenomeni previsti sino alle 18 di oggi sulla nostra Penisola secondo il nostro modello:

EVOLUZIONE: nel corso di giovedì una perturbazione raggiungerà il settentrione e l'alto e medio Tirreno determinando forti precipitazioni anche a sfondo temporalesco, specie sulle coste. Ecco il quadro riassuntivo dei fenomeni secondo il modello europeo:

ARIA FREDDA: l'ingresso dell'aria fredda post frontale attiverà una depressione al suolo sulla Valpadana nella mattinata di venerdì, foriera di forte maltempo, neve sulle Alpi sin sotto i 1700m, forti venti su tutto il Paese, maltempo anche sul Tirreno. Qui i fenomeni previsti venerdì mattina, si noti in verde l'arrivo della neve sulle Alpi, in temporaneo sottovento e dunque senza fenomeni la Romagna e le coste adriatiche:

FINE SETTIMANA: sabato rotazione del vento da Maestrale, depressione in discesa lungo l'Adriatico con maltempo su nord-est, regioni adriatiche e meridione, miglioramento su nord-ovest, Sardegna, alto e poi medio Tirreno, ventoso ovunque, freddo su nord-est e zone interne appenniniche del centro e del nord, fresco anche al sud. Domenica ancora fenomeni residui in allontanamento verso sud-est, sempre ventilato e fresco ovunque.



PROSSIMA SETTIMANA: dapprima bel tempo con temperature in parziale e moderato rialzo ma da giovedì 1° ottobre possibile nuova fase di maltempo a partire dal nord-ovest.



OGGI: instabile su nord Sardegna, tutto il versante tirrenico e il Levante ligure, il nord-est e la Puglia con rovesci o temporali sparsi, variabile o irregolarmente nuvoloso altrove con fenomeni più sporadici o addirittura assenti, salvo locali piovaschi o rovesci. Temperature senza grandi variazioni.

------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (piogge)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE



---------------------------------------------------------------------------