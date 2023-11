ATTENZIONE! Nel week-end TEMPESTA INVERNALE sull'Italia, poi cosa accadrà?

Guardate che anomalia pressoria si scorge nel fine settimana. Eppure gli effetti di questo affondo invernale saranno molto diversi sull'Italia: il nord rimarrà sottovento e la neve cadrà solo sui settori di confine (i soliti: alta val d'Ossola, alta Valtellina, vallate altoatesine).



Rovesci nevosi scenderanno sin sotto i 900m sulle zone appenniniche del centro e del sud, specie su medio Adriatico e meridione.



Ad accomunare tutte le regioni un vento notevole, con raffiche anche oltre i 60-70kmh, specie sulle zone di montagna, ma anche sul mare.

E dopo cosa succederà?

La corrente a getto è ancora troppo forte e l'anticiclone rimarrà in posizione scomoda per il nord, troppo invadente per consentire il passaggio di fronti da ovest o per favorire la formazione di depressioni in grado di coinvolgere un po' tutte le regioni.

L'idea è di una parziale pausa anticiclonica tra lunedì 27 e mercoledì 30 novembre:

Nei primi giorni di dicembre un altro affondo depressionario da nord potrebbe nuovamente colpire soprattutto il centro-sud con caratteristiche simili a quelle del prossimo fine settimana, anche se l'anticiclone in questo caso appare un po' più defilato ad ovest (la sostanza però non cambierebbe di molto):

RIASSUMENDO:

-il tempo assume connotati più invernali ovunque. (previsione certa)

-Il maltempo però colpirà essenzialmente il centro-sud, ma soprattutto medio Adriatico e meridione, il vento invece si accanirà su tutte le regioni nel week-end 25-26 novembre. (previsione certa)

-Ancora difficile decifrare cosa accadrà a fine mese ma sembra ancora poter prevalere pur parzialmente l'influsso dell'anticiclone. (da confermare)

-Dai primi di dicembre possibile nuovo affondo freddo da nord ma ancora niente neve al nord, maltempo al centro-sud con neve in Appennino. (da confermare)