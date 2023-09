Analisi meteo: l'autunno AFFONDA il colpo ma l'anticiclone NON si spaventa!

Il vortice polare sta cominciando ad organizzarsi e il flusso perturbato atlantico scende sempre più di latitudine, determinando passaggi temporaleschi soprattutto al nord e marginalmente anche al centro, mentre il sud ne rimane per il momento escluso.

In realtà non ci starebbe molto da stupirsi, mia nonna a Trani, in Puglia, mi diceva sempre negli anni 70 del secolo scorso: "i bagni al sud si fanno fino ad ottobre inoltrato".

Il punto è che negli ultimi anni qualcosa è cambiato al sud e sono arrivati temporali e nubifragi anche nel mese di settembre; quest'anno il peggio l'hanno vissuto Libia e Grecia, mentre l'estremo sud si è salvato.



Per il resto su quelle zone sta facendo buona guardia l'anticiclone. Al nord e al centro sembra invece tornata di moda la vecchia azione delle correnti atlantiche, che ultimamente si è vista poco, infatti i cambiamenti stagionali e anche le varie situazioni di maltempo erano più affidati a scambi meridiani di calore che al normale transito di perturbazioni atlantiche.



Dunque questa è già una notizia interessante , un trend che potrebbe ripetersi nel corso della terza decade di settembre, pur ad intervalli, come vediamo anche qui sotto per sabato 23:

E anche nei giorni successivi, pur con la cintura anticiclonica che proverà a resistere alle latitudini del Mediterraneo, il disturbo da ovest continuerà probabilmente sino al termine del mese, più o meno incisivo:

E quanta pioggia cadrà da qui alla fine del mese? Si notano accumuli piuttosto abbondanti al nord, specie su Alpi, Liguria di Levante, Lombardia e Triveneto, in qualche caso rilevanti anche al centro, molto meno significativi o addirittura trascurabili al sud per tutto quanto ci siamo detti: