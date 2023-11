Prossima settimana? Altre due perturbazioni in vista

Le perturbazioni atlantiche non molleranno facilmente la presa, anzi pare proprio che accelereranno ulteriormente nei prossimi giorni e settimane. Dopo la pesante ondata di maltempo delle scorse 72 ore, stiamo nuovamente rivedendo la pioggia su buona parte del nord-ovest a causa di un'altra forte perturbazione proveniente da ovest che, tra stasera e domani, porterà tante precipitazioni e soprattutto venti tempestosi di libeccio, soprattutto sul centro-sud.

La perturbazione del weekend sarà seguita da una brevissima e illusoria pausa nella giornata di lunedì; dopodiché, a metà settimana, assisteremo al transito di altre nubi e altre piogge, specie al centro e al sud, anche con qualche locale forte rovescio.

In seguito si aprono varie possibilità, ma a quanto pare sta prendendo piede l'ipotesi di un nuovo passaggio perturbato proveniente dall'Atlantico attorno al 10-11 novembre. In tal caso, vedremo dapprima un veloce peggioramento al Nord e, a seguire, piogge e rovesci sparsi anche al centro e al sud. In questa circostanza potrebbe affluire anche una massa d'aria un po' più fredda dal Nord Europa che favorirebbe un deciso calo termico non solo sul settentrione, ma anche sul resto della penisola. Tuttavia, per il momento, si tratta solo di ipotesi a lungo termine, considerando che vi è ancora molta incertezza su questa potenziale perturbazione del 10 novembre.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 5 novembre: insistono le piogge al nordest, centro e sud Italia. Raffiche di libeccio tempestose al centro e al sud.

Lunedì 6 novembre: persistono tese correnti occidentali specie sul lato tirrenico, con piogge sparse e locali acquazzoni in Appennino. Altrove più stabile e soleggiato.

Martedì 7 novembre: addensamenti sul lato tirrenico, specie tra Lazio e Campania, con piogge e rovesci. Nubi in aumento sul resto del centro-sud. Fenomeni di passaggio anche al nord.

Mercoledì 8 novembre: maltempo sempre più probabile su centro e sud, più stabile al nord.

Giovedì 9 novembre: pausa stabile su gran parte d'Italia, breve ritorno dell'alta pressione in attesa di altre perturbazioni.

Venerdì 10 novembre: situazione incerta, da valutare l'arrivo di un nuovo fronte instabile al nord e centro Italia. Temperature in aumento.

Sabato 11 novembre: da valutare il passaggio di una perturbazione su centro e sud, attendiamo nuovi sviluppi.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località