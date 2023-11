Italia sospesa tra l'ANTICICLONE e MALTEMPO; ecco le prospettive a medio e lungo termine

Alcune regioni italiane si leccano le ferite dopo un periodo davvero turbolento dal punto di vista atmosferico che sta determinando vento forte, mareggiate e nubifragi. Si scruta il futuro per vedere se il maltempo potrà concedere almeno una tregua in modo da far rientrare gli allarmi ancora presenti sul nostro territorio.

Dalle mappe odierne trapela la possibilità di un periodo più tranquillo a metà della settimana prossima (si legga a tal proposito questo articolo: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tregua-del-maltempo-forse-la-prossima-settimana-vediamo-quando-e-se-ci-sono-i-presupposti/99127/). Successivamente, le correnti atlantiche potrebbero tornare a scorrazzare sull'Italia, anche se non con la foga che hanno attualmente.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per domenica 12 novembre:

Da questa cartina si evince che difficilmente l'alta pressione sull'Italia reggerà a lungo. Una nuova perturbazione, ovviamente tutta da inquadrare come tempistiche e forza, potrebbe impegnare l'Italia sul finire della settimana prossima con altre piogge e maltempo anche se in un contesto termico mite.

La mappa della probabilità di pioggia a scala europea per la medesima giornata mostra l'Italia complessivamente interessata da fenomeni sparsi (vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Ecco l'ingresso della pioggia dalla porta atlantica verso il Bel Paese, che secondo questa mappa avrebbe una probabilità di pioggia media o elevata.

Infine, vi mostriamo la mappa sinottica estrapolata oggi dal modello americano per giovedi 16 novembre:

E' una mappa un po' grossolana, ma che mette in luce come il flusso atlantico potrebbe essere contrastato dalla spalla dell'alta pressione azzorriana disposta in sede iberica. Con questa situazione il tempo sull'Italia sarebbe variabile, con qualche pioggia a ridosso dei settori di ponente in un contesto termico piuttosto mite.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località