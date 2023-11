Meteo: anticiclone non proprio coriaceo, occhio alle novità!

L'anticiclone è tornato alla ribalta dopo quasi un mese di assenza, all'interno del quale abbiamo ritrovato il disperso treno di perturbazioni atlantiche. Ora queste perturbazioni si prenderanno una pausa, lasciando spazio a giornate più stabili e avare di pioggia. Ma nonostante questo, non ci troveremo davanti ad un anticiclone particolarmente robusto e duraturo.

Per essere chiari, già a metà settimana un piccolo nucleo instabile si muoverà sul fianco dell'anticiclone riuscendo ad arrecare un aumento delle nubi e isolati piovaschi tra centro e sud.

Prima e dopo, ovvero martedì e giovedì, l'anticiclone sarà protagonista indiscusso con nubi basse sulle regioni tirreniche, banchi di nebbia su pianure e Valli e sprazzi di Sole.

Ma attenzione: arrivano novità importanti tra 17 e 18 novembre! Come già accennato in questo articolo, arriverà la prima ondata di freddo della stagione che causerà un crollo termico soprattutto al centro e al sud, oltre che venti sostenuti e rovesci. Sarà un peggioramento molto fugace, pertanto sarà subito seguito dal ritorno dell'alta pressione. In tutto questo il nord Italia resterà costantemente ai margini delle piogge, pertanto si apre una settimana avara di precipitazioni.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 14 novembre: anticiclone su tutta Italia, nubi basse sulle regioni tirreniche con rari piovaschi. Nebbie sparse in Val Padana, rischio piogge sulle Alpi di confine con neve oltre 2500 metri. Temperature in aumento.

Mercoledì 15 novembre: nubi basse sulle regioni tirreniche, nebbie sparse al nord. Rischio di isolati piovaschi sul centro-sud tra pomeriggio e sera stante il transito di un blando nucleo instabile alle alte quote. Temperature stazionarie.

Giovedì 16 novembre: giornata stabile eccetto un aumento delle nubi al nord, ma senza particolari conseguenze. Clima gradevole al sud.

Venerdì 17 novembre: venti freddi in arrivo dai Balcani verso sud e regioni adriatiche. Piogge e temporali sparsi in azione su centro e sud. Più stabile al nord. Temperature in forte calo.

Sabato 18 novembre: ultimi fenomeni al sud e venti tesi di tramontana. Temperature in calo.

Domenica 19 novembre: stabile ovunque, torna l'alta pressione. Temperature in lieve aumento.

Lunedì 20 novembre: stabile ovunque, ancora alta pressione su tutta Italia. Temperature in aumento.

