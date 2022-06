Meteo 7 giorni: violenti temporali in arrivo e fine del grande caldo, poi anticiclone con fatica!

L'anticiclone africano perde gradualmente colpi a favore di aria più fresca e instabile proveniente dal nord Atlantico. L'apice del maltempo è attesa tra giovedì e venerdì quando un'insidiosa depressione prenderà vita nel mar Adriatico e sarà responsabile di temporali diffusi e intensi. Dal nordest alla Puglia sarà elevato il rischio di nubifragi e grandinate. Fenomeni più irregolari sul lato tirrenico o addirittura assenti su nordovest e Sardegna.

Fino a venerdì vivremo momenti nettamente più freschi soprattutto al sud e lungo il versante adriatico. Il calo termico sarà davvero sostanzioso, anche di oltre 8-9°C.

Durante il fine settimana il maltempo inizierà gradualmente a mollare la presa grazie al lento ripristino dell'alta pressione. Tuttavia le correnti di maestrale continueranno a soffiare al sud e sul medio-basso Adriatico, mantenendo le temperature su valori decisamente accettabili.

L'inizio della prossima settimana sarà dominato da un debole anticiclone che non pemetterà un eccessivo aumento delle temperature (come già anticipato in questo articolo). Anzi, qualche temporale pomeridiano sarà più che plausibile nelle aree interne, sui monti e in pianura Padana.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 9 giugno: depressione in formazione sul basso Adriatico, rischio piogge e temporali diffusi dalla Puglia al nordest. Fenomeni più sparsi nelle aree interne del lato tirrenico. Più stabile sulle isole maggiori. Temperature in calo.

Venerdì 10 giugno: maltempo che persiste al sud e sul basso Adriatico, migliora al nord e medio-alto Tirreno. Temperature stazionarie.

Sabato 11 giugno: anticiclone in netto rinforzo al nord e al centro con temperature in aumento. Maestrale in arrivo al sud e clima più gradevole.

Domenica 12 giugno: stabile e soleggiato ovunque, temperature in aumento ovunque ma in maniera particolare al nord e sul lato tirrenico. Maestrale al sud e basso Adriatico.

Lunedì 13 giugno: generalmente stabile su tutta Italia, anticiclone in espansione anche sulle regioni del sud e vento in graduale attenuazione.

Martedì 14 giugno: stabile su quasi tutta Italia, eccezion fatta per temporali sparsi sui monti e in pianura Padana. Caldo in aumento ma senza eccessi.

Mercoledì 15 giugno: anticiclone nel Mediterraneo centro-occidentale, Italia ai margini del grande caldo.

