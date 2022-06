Prossima settimana: dopo temporali e FRESCO torna l'anticiclone, ma...

Un forte peggioramento del tempo è alle porte su tante nostre regioni, come ampiamente discusso in questo articolo. L'aria fresca farà scendere ovunque le temperature e avrà il merito di bagnare tante località soprattutto al nord e lungo il versante adriatico, tramite la formazione di numerosi rovesci e temporali.

L'ondata di maltempo durerà almeno fino a venerdì, dopodichè l'anticiclone africano tornerà gradualmente ad espandersi verso il Mediterraneo. Tuttavia, a differenza delle precedenti avvezioni calde, l'anticiclone potrebbe non puntare con prepotenza lo Stivale.

Il "cuore caldo" dell'alta pressione potrebbe restar relegato tra Algeria e Tunisia, andando così solo a lambire l'Italia ed il Mediterraneo. Questo significa che assisteremo senza dubbio ad un miglioramento del tempo ma anche a temperature non eccessivamente alte.

A partire dal week-end tornerà a far caldo al nord, con temperature massime fino a 32-33°C (comunque più basse rispetto ai valori esagerati rilevati nei scorsi giorni). Il sud ed il lato adriatico vivranno giornate più fresche grazie ai venti di maestrale.

Con l'avvio della nuova settimana avremo il rinforzo anticiclonico menzionato poc'anzi, ma le temperature non saliranno in modo eccessivo! Le massime oscilleranno tra i 28 e 35°C al nord, mentre al centro e al sud saranno leggermente più basse e comunque non saranno legate ad alti tassi d'umidità.

Insomma vivremo un inizio di settimana caldo ma quasi nella norma. Dalla previsione delle anomalie per l'inizio della prossima settimana possiamo osservare un'anomalia di circa 2-4°C.

Inoltre data la presenza di un anticiclone piuttosto debole sarà facile imbattersi in isolati acquazzoni o temporali pomeridiani in pianura Padana, nelle aree interne e montuose del centro e del sud.