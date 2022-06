MALTEMPO: tra giovedì 9 e venerdì 10 giugno SCARICA di TEMPORALI su molte regioni!

Pienamente confermata l'irruzione di aria fresca sul Mediterraneo centro-orientale che andrà in scena nelle prossime 48-72 ore. Ecco cosa prevede il modello americano nella notte tra giovedi 9 e venerdi 10 giugno:

Notate l'aria fresca (frecce blu) che si getterà nel Mediterraneo, richiamata da una depressione posta sul meridione d'Italia. Una situazione che porterà molto vento, un deciso calo delle temperature oltre ad una fase di maltempo che colpirà essenzialmente il nord-est, le aree interne ed il versante adriatico.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 2 e le 8 di domani mattina, giovedi 9 giugno:

Temporali colpiranno il nord-est ed il versante adriatico, con fenomeni anche di matrice marittima specie lungo le coste tra Marche, Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. Sul resto d'Italia non avremo fenomeni o se ci saranno si presenteranno scarsi.

Ecco cosa potrebbe succedere sempre domani, giovedi 9 giugno, tra le 8 e le 20:

Temporali praticamente su tutto il centro-sud ad eccezione delle Isole e della Calabria. Fenomeni intensi tra l'Abruzzo, il Molise e la Puglia dove non saranno escluse grandinate. Attenzione anche ai venti forti dai quadranti settentrionali che agiteranno non poco i nostri mari. Temperature in sensibile calo specie al centro e al meridione.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese nell'arco dell'intera giornata di venerdi 10 giugno:

Ancora maltempo sul medio Adriatico, le aree interne e il meridione con piogge e temporali anche forti. Venti da nord anche sostenuti ed ulteriore calo delle temperature. Sul resto d'Italia bel tempo e con temperature gradevoli.

