Meteo 15 giorni: spuntano INSIDIE all'alta pressione di metà mese

C'eravamo lasciati con prospettive di alta pressione e caldo che dovevano venire alla ribalta attorno alla metà del mese. Avevamo anche accennato ad un meccanismo perverso che la natura soventemente adotta per facilitare le ondate di caldo dalle nostre parti, ovvero lo sprofondamento di una depressione ad ovest del Portogallo con iniezione di aria calda africana direttamente verso il Mare Nostrum.

Rispetto a ieri, i dati odierni sembrano negare la possibilità che questo meccanismo si metta in funzione, scongiurando quindi alte pressioni africane tenaci sui nostri lidi.

Ben inteso, l'alta pressione ci sarà, ma verrà spesso insidiata da correnti occidentali facenti capo ad un getto ancora tenace (per fortuna) sulla media Europa. Avremo insomma una situazione più normale per il mese di giugno in Italia.

Per maggiore chiarezza, ecco la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 16 giugno:

Notiamo l'anticlone delle Azzorre nella sua sede naturale. Ciò darà meno forza al promontorio nord africano che riuscirà al massimo ad arrivare sulle Isole Maggiori e parte del sud.

Il nord e le regioni centrali verranno interessate da un flusso di correnti occidentali che garantiranno una maggiore variabilità con temperature vicine alla norma e qualche temporale di stagione.

Se con un balzo virtuale di spostiamo a martedi 21 giugno, primo giorno dell'estate astronomica, notiamo una permanenza della situazione di cui sopra:

Promontorio nord africano appena accennato sull'Italia, che verrà invece interessata da correnti occidentali meno calde ed un po' instabili, con rischio di temporali soprattutto al nord e al centro. Piu stabile e caldo invece il tempo sulle Isole e al meridione, regioni più vicine alla cupola africana stabilizzante.

