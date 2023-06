Meteo 7 giorni: verso una seconda decade di Giugno da dimenticare!

La stagione avanza ma i connotati meteo restano sempre gli stessi. Ebbene il mese di Giugno sta percorrendo le stesse orme di Maggio, toccando sempre gli stessi tasti instabili. Gli anticicloni per il momento non hanno alcuna intenzione di fiondarsi sull'Italia o al limite lo fanno per periodi di tempo troppo limitati.

Così sarà nelle prossime 48 ore, quando l'alta pressione africana cercherà di mostrarsi molto timidamente sul Mediterraneo, portando un pizzico di stabilità perlopiù al centro e al sud. Ma già dal week-end l'alta pressione indietreggerà sotto la spinta di correnti più fresche in alta quota provenienti dal nord Europa. Proprio questi flussi freschi determineranno tanti altri acquazzoni e temporali, soprattutto sulle regioni tirreniche e al nord, come visto in questo articolo.

Ma come se non bastasse il maltempo rischia di amplificarsi ulteriormente nel corso della prossima settimana, in particolare a ridosso di metà Giugno. Una forte perturbazione atlantica potrebbe attraversare l'Italia, portando non più la solita instabilità pomeridiana o serale, bensì fronti estesi e organizzati. Non proprio il massimo nel pieno di Giugno, quando tutti si aspetterebbero giornate calde e stabili.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 8 Giugno: temporali sparsi al nord, anche in Val Padana. Fenomeni isolati nelle zone interne del centro e del sud in sconfinamento sulle regioni adriatiche. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 9 Giugno: blando anticiclone in rinforzo. Maggior stabilità sulle coste, instabilità pomeridiana su colline, monti e settori interni specie al nord. Temperature in aumento.

Sabato 10 Giugno: alta pressione troppo blanda, insistono temporali pomeridiani nelle zone interne da nord a sud, specie in collina e in montagna.

Domenica 11 Giugno: correnti più fresche provenienti dai Balcani, rischio temporali al nord e nelle zone interne del centro e del sud, in sconfinamento sulle regioni tirreniche. Sereno sul litorale adriatico.

Lunedì 12 Giugno: temporali sparsi e disorganizzati da nord a sud, prevalentemente nelle zone interne e montuose. Temperature stazionarie.

Martedì 13 Giugno: debole anticiclone in declino, in avvicinamento una nuova perturbazione da ovest! Peggioramento a partire dal nord Italia e la Sardegna.

Mercoledì 14 Giugno: maltempo diffuso su gran parte d'Italia. Possibili violenti temporali al sud. Temperature in calo.

