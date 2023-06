Meteo 15 giorni - alta pressione ancora in DIFFICOLTA': permane il rischio di TEMPORALI

L'alta pressione non ce la farà ancora a mettere tutta l'Italia sotto una coperta stabilizzante. Almeno fino a metà mese le condizioni sul nostro Paese resteranno inaffidabili, accompagnate da temperature non eccessivamente elevate. A seguire l'anticiclone africano riuscirà forse a rendere più stabile il tempo al sud e sulle Isole, ma si tratterà comunque di una pulsazione debole.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 15 giugno:

Alta pressione ancora troppo sbilanciata verso lidi settentrionali ed occidentali. La nostra Penisola resterà preda di una blanda circolazione di bassa pressione che rinnoverà l'instabilità da nord a sud, sotto le spoglie di rovesci e temporali, in un contesto non caldo.

Per spiegare meglio come verranno ripartiti i fenomeni a scala europea ed italica, vi mostriamo la mappa delle probabilità di pioggia in Europa valida per la giornata medesima, ovvero giovedi 15 giugno. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

L'alta pressione si protenderà con un ampio promontorio dalla Penisola Iberica all'Europa centro-settentrionale: qui il tempo sarà stabile ed in prevalenza soleggiato. Da noi, come si evince dalla mappa, resterà un'ansa depressionaria piena zeppa di instabilità che seguiterà a controllare il tempo da nord a sud con rovesci e temporali sparsi.

Proiettiamoci ora in avanti, arrivando fino a lunedi 19 giugno. La media degli scenari del modello americano opta per questa situazione:

Notiamo una circolazione occidentale instabile (frecce blu) che potrebbe interessare il settentrione e parte del centro. Più stabile e caldo risulterebbe invece il tempo al meridione e sulle Isole, zone lambite da un blando promontorio anticiclonico di matrice africana.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località