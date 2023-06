Meteo WEEK-END: tra Sole e violenti temporali su diverse regioni!

Ci avviamo verso un fine settimana ancora turbolento e temporalesco. Servirà a poco il rinforzo, molto marginale, dell'alta pressione sub-tropicale sul Mediterraneo nel prosieguo di settimana: la cupola anticiclonica sovrasterà con più efficacia il Mediterraneo occidentale, mentre la nostra penisola resterà esposta alle correnti più fresche provenienti dal nord Europa.

La giornata più stabile per lo Stivale sarà quella di venerdì 9 Giugno, soprattutto al centro e al sud, ma tra sabato e domenica i temporali e gli acquazzoni pomeridiani torneranno ad essere molto presenti su tante località.

È chiaro che in presenza di instabilità pomeridiana troviamo una maggior concentrazione di fenomeni nei settori interni, colline e montagne. Tuttavia la ventilazione prevalente, alle alte quote, sarà quella da nord/nord-est, ragion per cui i temporali tenderanno a muoversi verso sud-ovest. Cosa significa tutto questo? I temporali che prenderanno vita, ad esempio, lungo l'Appennino tenderanno a dirigersi sulle regioni tirreniche, lasciando di conseguenza le coste adriatiche sotto il Sole.

Sabato 10 Giugno avremo temporali e acquazzoni prevalentemente al nord, specie su Trentino, Veneto e Lombardia. I fenomeni più consistenti prediligeranno le Alpi e le Prealpi, mentre in Val Padana non dovremmo imbatterci in particolari preoccupazioni, se non a livello molto isolato. Qualche rovescio pomeridiano nelle zone interne del centro, al sud invece avremo tempo più stabile tranne rari fenomeni pomeridiani.

L'instabilità aumenterà nettamente domenica 11, quando avanzeranno correnti più fresche dai Balcani. Avremo temporali e rovesci diffusi su monti e colline, sia sulle Alpi che in Appennino. Rischio fenomeni intensi su Piemonte, Friuli, Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Lazio, tanto che non escludiamo isolate forti grandinate. Come detto in precedenza questi fenomeni, che prenderanno vita nei settori interni e montuosi, si dirigeranno verso il lato tirrenico. Sulle coste adriatiche avremo tempo soleggiato, così come sulle isole maggiori.