Meteo 7 giorni: verso un periodo più variabile ma ancora CALDO?

Non ci sono ormai più dubbi: caldo e temporali saranno i protagonisti dei prossimi sette giorni lungo buona parte dello Stivale.

L'anticiclone africano che attualmente è in netto rinforzo produrrà un deciso aumento termico fino a sabato, dopodiché le temperature non subiranno grandi variazioni (in un senso e nell'altro) per diversi giorni contribuendo alla formazione di temporali frequenti e anche molto intensi o estremi.

Proprio dal week-end, infatti, alle alte quote inizierà ad affluire aria più fresca e instabile che entrerà in contrasto con la grande calura presente in basso scatenando così fenomeni convettivi in grande quantità (come già accennato in questo articolo). Temporali e acquazzoni saranno protagonisti delle nostre calde giornate soprattutto da domenica e nella prima metà della prossima settimana, non solo al nord ma anche nei settori interni del centro e del sud.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 5 agosto: anticiclone ben presente sull'Europa meridionale. Possibilità di rari temporali pomeridiani in montagna sulle Alpi e in Piemonte entro sera. Temperature in aumento.

Sabato 6 agosto: infiltrazioni più fresche in alta quota, possibilità di temporali sparsi in Val Padana e sulle regioni tirreniche. Caldo diffuso da nord a sud.

Domenica 7 agosto: temporali notturni in Val Padana centro-orientale, poi breve tregua al mattino. Altri temporali numerosi tra pomeriggio e sera al nord e zone interne del centro e del sud. Lieve calo termico.

Lunedì 8 agosto: temporali pomeridiani e serali diffusi in Val Padana, sulle Alpi e regioni tirreniche oltre che nelle aree interne del lato adriatico e delle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Martedì 9 agosto: instabilità pomeridiana e sera diffusa sui settori interni, specie in Val Padana e lato tirrenico. Lieve calo termico.

Mercoledì 10 agosto: instabilità ben presente al centro e al sud, prevalentemente nei settori interni. Acquazzoni anche su Alpi e Val Padana in serata. Temperature in lievissimo calo ma sempre oltre le medie del periodo.

Giovedì 11 agosto: acquazzoni e temporali diffusi specie tra pomeriggio e sera al nord e zone interne del centro e del sud. Fenomeni localmente violenti. Temperature stazionarie.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località