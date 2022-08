Meteo 15 giorni: si conferma un FERRAGOSTO più clemente dal punto di vista del caldo

Fino alla giornata di Ferragosto, i modelli non contemplano decise rotture dell'estate in grado di sovvertire il caldo che sta arroventando l'Italia dal mese di maggio.Tuttavia, nell'arco della seconda decade di agosto, la calura potrebbe non essere più insopportabile e concedere temperature più clementi specie al nord

Anche oggi, la media delle temperature a 1500 metri imbastita dal modello americano per sabato 13 agosto, mostra come il caldo intenso non dovrebbe inglobare l'Italia, se non marginalmente le due Isole maggiori:

Sulla maggior parte della nostra Penisola dovrebbe prendere piede un caldo sopportabile, condito anche da qualche bel temporale.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia (e quindi di temporali) attesa per sabato 13 agosto:

Notiamo anche oggi come il rischio maggiore di avere temporali sia ubicato su Alpi, Prealpi, alte pianure ed Appennino centro-meridionale, qui con possibili occasionali sconfinamenti lungo le coste specie del Tirreno. Altrove il rischio di temporali sarà minore.

Infine, anche oggi possiamo confermare il lieve abbassamento del flusso atlantico nel periodo di Ferragosto. La mappa prevista per martedi 16 agosto ne è palese testimonianza:

A nord della linea bianca avremo un tempo più variabile e meno caldo con rischio di temporali; a sud della medesima linea un tempo più stabile e caldo.

