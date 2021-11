Meteo 7 GIORNI: una settimana intera di FORTE MALTEMPO, ma non per tutti

La settimana in arrivo si prospetta decisamente movimentata e turbolenta a causa della formazione di un ciclone nel Mediterraneo, precisamente nei pressi della Sardegna meridionale e delle coste nordafricane. La prima parte del peggioramento, quella in cui l'aria fresca atlantica scivola sin verso il nord Africa e innesca la risalita di aria mite e umida verso l'Italia, è già iniziata e raggiungerà l'apice tra domani e domenica.

Da lunedì, invece, l'aria fresca scaverà una depressione piuttosto profonda nel Mediterraneo centro-occidentale, la quale potrebbe persistere a ridosso dell'Italia per quasi tutta la prossima settimana. Le isole maggiori saranno senza dubbio le due regioni più colpite dalle piogge persistenti e dai temporali, ma anche tante altre regioni del centro e del sud potranno fare i conti con momenti instabili e perturbati. Più ai margini il nord, ma nonostante questo non mancherà qualche rovescio ad inizio settimana.

La seguente mappa ci mostra la probabilità di pioggia nella giornata di lunedì e nelle prime ore di martedì. Evidente l'alta possibilità di maltempo al centro e al sud. Meno probabili le piogge al Nordest, addirittura nulle al Nordovest.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Sabato 6 novembre: forti piogge e temporali in arrivo in Sardegna, poi fenomeni in estensione anche a Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Toscana, Umbria, Marche. Piovaschi in Puglia. Più stabile al nord. Temperature in aumento.

Domenica 7 novembre: piogge forti e locali nubifragi in Sardegna, nubi e piovaschi al centro ma molto irregolari e rapidi. Più stabile al nord. Temperature in repentino aumento al sud fino a 25/26°C.

Lunedì 8 novembre: ciclone nei pressi della Sardegna. Rischio nubifragi e temporali intensi su Sardegna e Sicilia. Fenomeni in graduale estensione al resto del sud e del centro. Rovesci sparsi sul Nordest, più stabile sul Nordovest. Temperature in lieve calo. (Leggi approfondimento sull'inizio di settimana).

Martedì 9 novembre: maltempo diffuso e forte sulle isole maggiori e gran parte del lato tirrenico centro-meridionale. Residue piogge al Nordest, sempre stabile al Nordovest. Temperature stazionarie o in lieve calo.

Accumuli di pioggia totali nei prossimi sette giorni. Possibili accumuli ingenti in Sardegna e lato tirrenico. (vedi mappe):

Mercoledì 10 novembre: maltempo persistente su centro, sud e isole maggiori. Stabile al nord. Temperature in calo.

Giovedì 11 novembre: persistono piogge e rovesci su Sicilia, Sardegna e Calabria. Miglioramento graduale sul resto del sud e del centro. Stabile al nord.

Venerdì 12 novembre: possibile persistenza del ciclone al sud. Rischio nubifragi sulle isole maggiori e Calabria. Stabile sul resto d'Italia.

