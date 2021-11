Inizio di settimana con L'OMBRELLO su quasi tutta ITALIA: FOCUS delle piogge

Nubi, piogge e temporali saranno protagonisti ancora per molti giorni nel Mediterraneo ed in particolare al centro e al sud Italia. Le correnti atlantiche, infatti, tenderanno ad intensificarsi nel corso del week-end fino a dar vita ad un ciclone particolarmente intenso e profondo tra la Sardegna, le Baleari e le coste nordafricane.

Questo ciclone (leggi approfondimento) sarà responsabile di una severa ondata di maltempo su diverse nostre regioni, in particolare le isole maggiori che si ritroveranno a pochi passi dal cuore della perturbazione.

A partire da lunedì il ciclone potrebbe ulteriormente intensificarsi e richiamare aria più fredda dall'Europa centrale che andrebbe a stimolare ulteriore instabilità. In questo frangente è molto probabile che il maltempo coinvolga gran parte d'Italia.

Come se non bastasse il ciclone potrebbe poi stazionare nel Mediterraneo per quasi tutta la prossima settimana, essendo letteralmente bloccata ad ovest e ad est da celle di alta pressione. In quest'ottica è lecito attendersi precipitazioni persistenti e forti su molte località tirreniche ed in particolare sulle isole maggiori, ovvero le più esposte al vicino ciclone.

Quanta pioggia cadrà? Considerando le notevoli difficoltà previsionali sulle traiettorie di un ciclone, diventa difficile parlare con precisione degli ipotetici accumuli di pioggia.

In base alla nostra esperienza possiamo ipotizzare che gli accumuli più significativi possano colpire la Sardegna, dove nell'arco dei prossimi sette giorni potrebbero precipitare anche oltre 100/150 mm di pioggia.

La Sicilia non starà a guardare, soprattutto tra lunedì e giovedì: in questo arco temporale potrebbero svilupparsi intensi temporali in grado di portare improvvisi nubifragi e accumuli di pioggia decisamente importanti e purtroppo dannosi.

Notevoli gli accumuli attesi fino a giovedì:

Dietro le isole troviamo regioni come la Campania, il Lazio, il Molise, l'Abruzzo e la Toscana dove avremo piogge a tratti forti alternate a momenti più asciutti o anche delle schiarite.

Certamente pioverà molto meno al nord, eccetto qualche rovescio nella giornata di lunedì.

Lunedi 8 novembre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia. Piogge intense su Sardegna e Sicilia, in estensione a Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Toscana. Piogge e rovesci anche su Calabria, Basilicata, Puglia, Marche.

Fenomeni sparsi in arrivo anche sul Nordest, mentre avremo maggior stabilità al Nordovest. Temperature in calo ovunque.

Martedì 9 novembre: maltempo insistente su tutto il sud e le isole maggiori. Nubifragi possibili sulle isole. Piogge sparse al centro, migliora invece al nord. Temperature in ulteriore lieve calo.