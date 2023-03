Meteo 7 giorni: ultimi sussulti del ciclone Juliette, poi...

L'Italia è ancora alle prese col ciclone Juliette, ormai a spasso nel Mediterraneo da quasi una settimana. Il ciclone è attualmente posizionato tra Sardegna e Sicilia e sta richiamando altre correnti instabili verso il sud, dove il maltempo sembra proprio intenzionato a persistere anche durante il week-end. Questa depressione, infatti, apporterà altre piogge tra sabato e domenica, specie su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Fenomeni residui anche su Campania, Molise, e Abruzzo.

Siamo tuttavia alle battute finali di questa fase perturbata. Già da domenica il vortice inizierà velocemente a perdere forza e tenderà ad esaurirsi del tutto tra la sera e le prime ore di lunedì.

Poi arriverà l'anticiclone? Per nulla! Dopo una lunga assenza torneranno a soffiare nel Mediterraneo le correnti occidentali. con i loro venti tiepidi di libeccio, con le nubi e le piogge. I primi fenomeni legati a questo flusso da ovest arriveranno da lunedì 6 marzo e si manifesteranno però principalmente sul medio-alto Tirreno e sul Triveneto. Saranno piogge sparse, solo localmente moderate, che però potrebbero lasciare quasi all'asciutto il nord-ovest, che tanto necessiterebbe di precipitazioni in grado almeno di attenuare la siccità che persiste ormai da quasi 2 anni. Nel frattempo si rinforzerà il libeccio.

Nei giorni successivi avremo il transito di altri fronti perturbati da ovest che prediligeranno il versante tirrenico e parte del nord, ma il tutto avverrà in un contesto mite! Il libeccio soffierà a tratti intensamente al centro e al sud, e a pagarne le spese sarà anche la Festa della Donna come annunciato in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 4 marzo: persistenza della depressione sul medio-basso Tirreno con annesso maltempo al sud. Forti acquazzoni su Puglia, metaponino, piana di Sibari, crotonese.Stabile al nord. Temperature in aumento al nord, in calo al sud.

Domenica 5 marzo: addensamenti sparsi al sud con rari residui fenomeni sui versanti tirrenici. La depressione perde forza. Stabile al centro e al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 6 marzo: nuovo guasto a cominciare dal nord e dal centro Italia per l'avvicinarsi di correnti più umide e instabili occidentali. Ritornano le perturbazioni atlantiche! Temperature in aumento.

Martedì 7 marzo: maltempo diffuso al nord e centro Italia, temperature in calo e nevicate in montagna. Più asciutto sul medio-basso Adriatico e sul lato ionico.

Mercoledì 8 marzo: festa della donna con precipitazioni sparse sulle regioni tirreniche e al Nordest, venti sostenuti di libeccio su gran parte del centro e del sud.

Giovedì 9 marzo: graduale miglioramento su gran parte d'Italia, seppur con qualche pioggia residua al sud e medio-basso Adriatico. Venti in graduale attenuazione.

Venerdì 10 marzo: possibile nuovo guasto di origine atlantica. Piogge diffuse in transito da nord a sud con neve in montagna sulle Alpi.

