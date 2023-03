Meteo 15 giorni: quell'ingombrante PRESENZA ROSSA in basso a sinistra...

Nemmeno lo sconquasso completo del vortice polare, che avverrà tra pochi giorni, sarà in grado di indirizzare le piovose perturbazioni atlantiche verso l'Italia. Non stiamo parlando di fronticelli passeggeri che fanno la felicità di pochi e l'infelicità di molti in fatto di piogge, ma delle vere saccature atlantiche organizzate che dovrebbero essere il filo conduttore della primavera, quantomeno della sua prima parte, per garantire il recupero idrico in vista della stagione estiva.

L'Atlantico tenterà comunque di imporsi sull'Italia nell'arco della settimana prossima con due distinte perturbazioni, che sono attualmente in fase di studio in merito alla loro penetrazione sul Mediterraneo

Alcuni elaborati mostrano uno sfondamento migliore dei corpi nuvolosi, con qualche pioggia in arrivo anche su regioni dove l'acqua dal cielo è diventata ormai una meteora benedetta; altri modelli invece contemplano un flusso occidentale troppo rettilineo e piogge relegate a poche aree fortunate, a scapito di tutte le altre che potrebbero restare a guardare.

Passato ciò, l'alta pressione sub-tropicale sembra intenzionata ad alzare la sua gobba nel punto ormai classico, ovvero tra il Marocco e la Penisola Iberica. Ecco cosa prevede la media degli scenari americana per sabato 11 marzo:

Il flusso atlantico sarebbe anche energico, se non fosse per quella scomoda presenza rossa messa sempre li e pronta a distorcere le correnti in arrivo sulla nostra Penisola. Con questa situazione si potrebbe al massimo avere qualche pioggia sul medio-basso Tirreno e magari tanta neve sui settori confinali delle Alpi a quote elevate, dove l'aria umida andrà letteralmente a sbattere contro i baluardi montuosi.

Una situazione trita e ritrita, ben fotografata da questa mappa che mostra la probabilità di pioggia a scala europea nella giornata di domenica 12 marzo:

In questa mappa sono presenti tutti gli ingredienti per avere il salto completo del nord Italia (specie del nord-ovest) sul fronte delle precipitazioni, che andrebbero invece ad ammassarsi oltre il baluardo alpino ed in parte anche al sud; una situazione vista svariate volte nell'arco degli ultimi anni, foriera spesso di intrusioni favoniche a sud delle Alpi con ulteriore seccamento dei terreni.

Volgendo lo sguardo oltre ed arrivando a mercoledi 15 marzo, notiamo per fortuna una penetrazione leggermente migliore delle correnti occidentali sull'Italia, stante il parziale ritiro del gobbone anticiclonico verso sud-ovest:

La distorsione delle correnti sarebbe minore ed allora forse sarà possibile avere qualche veloce passaggio piovoso sull'Italia, anche se le saccature organizzate tanto ambite non saranno ancora presenti sulla scena europea ed italica.

