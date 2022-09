Meteo 7 giorni: tornano le piogge ed anche FORTI TEMPORALI

Dopo un'altra breve incursione molto fresca dai Balcani, che avrà il merito di far scendere ulteriormente le temperature da nord a sud, ci aspetterà un periodo leggermente più mite e al tempo stesso più perturbato ad opera delle correnti occidentali.

Dal fine settimana l'Italia tornerà a fare i conti con le perturbazioni atlantiche, soprattutto sulle regioni centrali e settentrionali.

La prima ondata di maltempo arriverà tra sabato e domenica, che potrebbe portare piogge diffuse al nord e al centro, con isolati temporali intensi su Toscana, Liguria e Lazio.

Lunedì il rischio temporali sarà piuttosto elevato sulle regioni centrali, mentre al nord potrebbe avanzare un graduale miglioramento. Le regioni meridionali vedrebbero, al contrario, un graduale peggioramento dopo qualche forte raffica di scirocco.

Nei giorni successivi persistono le possibilità di altre incursioni nord-atlantiche, come paventato dai principali modelli matematici nelle ultime ore (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 22 settembre: Piogge residue al sud, specie sulle isole maggiori con rischio temporali isolati e forti. Stabile e asciutto al nord. Temperature in calo ovunque.

Venerdì 23 settembre: generalmente stabile su quasi tutta Italia eccetto isolati acquazzoni sulle isole maggiori. Temperature stazionarie.

Sabato 24 settembre: stabile al mattino su quasi tutta Italia e clima gradevole.

Tra pomeriggio e sera nubi in aumento al nord e Sardegna, con possibilità di piogge e isolati forti temporali. Temperature stazionarie.

Domenica 25 settembre: possibile forte peggioramento al nordovest, Toscana, Lazio e Sardegna con rischio piogge e temporali intensi. Più stabile e molto mite al sud.

Lunedì 26 settembre: maltempo residuo al nordest, piogge e forti temporali al centro. Instabilità in estensione anche al sud ma in maniera disorganizzata. Temperature in aumento al sud.

Martedì 27 settembre: maltempo presente su tante regioni da nord a sud, specie quelle centrali. Peggioramento anche sul Meridione. Temperature stazionarie.

Mercoledì 28 settembre: instabilità sparsa da nord a sud, temperature stazionarie.

