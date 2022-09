Prossima settimana: ipotesi di pieno autunno per l'Italia

Mentre continua ad affluire aria più fredda e secca dai Balcani poniamo lo sguardo al week-end e alla prossima settimana, quando si prospetta un deciso peggioramento del tempo ad opera delle tanto attese perturbazioni atlantiche.

La pioggia potrebbe finalmente bagnare tante regioni in modo più democratico, seppur qualche isolato violento fenomeno è pur sempre da mettere in conto considerando che il mar Mediterraneo possiede, al momento, temperature superiori alle medie. Questo surplus di calore provoca, inevitabilmente, maggiori contrasti termici e diventa un vero e proprio serbatoio energetico per i temporali.

Nel week-end la prima perturbazione atlantica della stagione autunnale irromperà tra centro e nord Italia, portando i fenomeni più intensi sul medio Tirreno (tra Lazio e Toscana) e a sprazzi sull'arco alpino e l'Appennino settentrionale. Contemporaneamente tornerà a soffiare il vento di scirocco al sud, avaro di precipitazioni.

La prossima settimana, invece, potremmo vivere giornate pienamente autunnali per l'ingresso di masse d'aria nettamente più fresche e molto instabili dal nord Atlantico. Le possibilità di pioggia riguarderanno principalmente il nord ed il lato tirrenico, con accumuli totali superiori ai 100-150 mm entro il 29 settembre. Queste, al momento, le stime della media degli scenari di GFS (ovvero la previsione al momento più probabile del modello americano):

Le possibilità di questo nuovo peggioramento autunnale durante la prossima settimana (tra lunedì e giovedì) sono in aumento e, al momento, condivise da entrambe le medie degli scenari dei modelli principali (sia GFS che ECMWF). Naturalmente è troppo presto per capire quali regioni saranno maggiormente colpite dalle piogge, a discapito di altre: per tal motivo sarà necessario attendere altri preziosi aggiornamenti nei prossimi giorni.