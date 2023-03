Meteo 7 giorni: spuntano acquazzoni e temporali, ma non per tutti!

Il tanto discusso cambio di circolazione si concretizzerà a piccoli passi e solo dalla terza decade di marzo osserveremo in modo più diretto i suoi effetti. Come già accennato in questo articolo sarà fondamentale attendere che l'anticiclone si sposti più a est, ovvero sul Mediterraneo centro-orientale tra il sud Italia e la Grecia.

Le correnti atlantiche approfitteranno dell'assenza dell'anticiclone sull'Europa occidentale e potranno così muoversi senza freni su Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna e a sprazzi anche sulla nostra penisola. Insomma nei prossimi giorni prenderà forma un nuovo scacchiere barico tra Atlantico ed Europa, una disposizione di basse pressioni e alte pressioni mancata per parecchi mesi.

Con questo nuovo assetto potremo aspettarci maggiori occasioni instabili e perturbate da ovest verso l'Italia, in particolare sulle regioni del nord e del medio-alto Tirreno. Inoltre, considerando che la stagione avanza e le temperature diurne tendono pian piano a salire, sarà facile imbattersi nei primi isolati ma forti temporali pomeridiani.

Dove? Saranno le regioni del nord, la Toscana e le Marche quelle più esposte a questa instabilità già da domenica grazie ad infiltrazioni instabili occidentali. Altre possibilità di piogge sparse, acquazzoni e temporali arriveranno la prossima settimana, sempre suil'Italia settentrionale e l'Appennino centro-settentrionale.

Man mano che ci spostiamo verso sud le condizioni meteo saranno via via più stabili e soprattutto avremo temperature decisamente più elevate, anche superiori ai 19-20°C.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 17 marzo: anticiclone in rinforzo su tutta Italia e temperature in ripresa, ma senza eccessi di mitezza.

Sabato 18 marzo: generalmente stabile e soleggiato al centro e al sud, più nubi al nord ma non ci aspettiamo particolari fenomeni. Temperature in aumento.

Domenica 19 marzo: possibile peggioramento al nord e alto Tirreno con piogge sparse e locali acquazzoni. Più stabile al sud. Temperature in aumento.

Lunedì 20 marzo: acquazzoni e temporali sparsi al Nordovest, zone interne della Liguria, Toscana, Marche. Poco nuvoloso al sud, clima gradevole.

Martedì 21 marzo: instabilità disorganizzata al nord e al centro specie nelle ore pomeridiane. Soleggiato e molto mite al sud.

Mercoledì 22 marzo: tempo momentaneamente più stabile ovunque e temperature in lieve aumento.

Giovedì 23 marzo: possibile nuovo peggioramento al nord e sull'alto Tirreno per l'arrivo di una perturbazione più organizzata proveniente da ovest. Temperature in aumento.

