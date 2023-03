L'anticiclone cambia sede? Ecco come cambierebbe il meteo

A pochi giorni dall'equinozio di Primavera tutti si chiedono come effettivamente esordirà la nuova stagione. Ebbene siamo qui ancora una volta a rimarcarvi la possibilità di una terza decade di Marzo tutt'altro che scontata e con in serbo un deciso cambio di circolazione tra Europa e Atlantico.

In verità questo cambio di circolazione è già in atto, ma con effetti ancora marginali per l'Italia e l'Europa occidentale. Ma in cosa consisterà questo cambio di circolazione? Potremmo meglio definirlo come un cambio di disposizione delle principali figure bariche: dove prima c'erano gli anticicloni potranno piazzarsi le basse pressioni e viceversa.

La staffetta più importante potrebbe avvenire proprio sull'Europa occidentale e l'Atlantico orientale: laddove per mesi abbiamo osservato un opprimente anticiclone, capace di annullare ogni tentativo perturbato di origine atlantica verso l'Italia, ecco che potrebbe prevalere un flusso di correnti occidentali più umide e più fresche. Dunque le perturbazioni atlantiche potrebbero spingersi con più facilità su Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna ed in secondo luogo anche sulle regioni del nord e dell'alto TIrreno.

E dove andrà l'anticiclone? Ovviamente non sparirà, ma cambierà sede. Diventa più probabile, infatti, lo spostamento della radice anticiclonica verso est, sul Mediterraneo centro-orientale.

Ecco che nella terza decade di marzo (e anche nei primi giorni di aprile) potremo fare i conti con un persistente anticiclone sulle regioni del sud, anche alimentato da correnti sub-tropicali, mentre le regioni del nord e dell'alto Tirrnoe potrebbero ricevere gli effetti del flusso atlantico. Insomma la pioggia potrebbe bagnare a più riprese regioni dimenticate a lungo dal maltempo.

Ma quando pioverà davvero? Le possibilità aumentano sensibilmente dal 23-24 marzo in poi. Prima di questa data avremo a che fare prevalentemente con l'anticiclone (in spostamento verso est) e qualche occasionale temporale al nord.