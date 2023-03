Meteo 15 giorni: MALTEMPO sempre presente per la fine del mese

Marzo purtroppo sta scivolando via con piogge risicate e locali sulla nostra Penisola. Servirebbe ben altro per riuscire almeno a tamponare il disavanzo idrico che giorno dopo giorno diventa sempre più importante, specie al settentrione. Tuttavia, anche quest'oggi ci sentiamo di elargire notizie abbastanza confortanti sul fronte della pioggia, che potrebbe intervenire sull'Italia nell'arco dell'ultima decade di marzo.

Le correnti atlantiche vengono viste maggiormente agguerrite proprio attorno a fine mese e le perturbazioni dovrebbero fare meno fatica ad entrare nel nostro mare con il loro carico di pioggia.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 24 marzo:

Ecco l'approccio di una prima perturbazione sul Mediterraneo occidentale, preceduta da correnti di Scirocco (frecce rosse). Questo sistema dovrebbe elargire alcune precipitazioni sull'Italia, specie sui settori di ponente e al nord.

A tal proposito, vi motriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per domenica 26 marzo. In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Notiamo una probabilità media di pioggia al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale e meridionale. Più elevata risulterà la medesima probabilità sulle Alpi, più bassa invece lungo le coste dell'Italia centro-meridionale.

A seguire, la situazione potrebbe volgere al maltempo per buona parte d'Italia sul finire del mese. Ecco la media degli scenari americana valida per martedi 28 marzo:

Notiamo la dipartita dell'alta pressione e l'ingresso di correnti instabili o perturbate sull'Italia, specie al nord e al centro. Di seguito, la mappa della probabilità di pioggia per la giornata medesima:

Tanta pioggia al nord dove è presente al momento una probabilità tra elevata e molto elevata. Pioverà comunque anche al centro e al meridione dove la medesima probabilità viene giudicata nel complesso media.

