Meteo 7 giorni: sole e mitezza sino a sabato, poi calo improvviso delle temperature

L'alta pressione è padrona della situazione nell'area mediterranea e farà salire le temperature anche nei prossimi giorni, soprattutto tra mercoledì 24 e giovedì 25.

Non riuscirà però ad impedire la formazione di nebbie diffuse in mare aperto e sulle coste dell'Adriatico, da Venezia a Pescara e localmente sin sul nord della Puglia.

Per il resto si avrà l'impressione che la primavera voglia prendersi la scena per non mollarla , in realtà le insidie arriveranno ancora prima del previsto, anche se inconsapevolmente faranno il gioco dell'alta pressione, rafforzandolo temporaneamente.



Infatti tra domenica 28 e lunedì 1° marzo rientrerà aria più fredda da est al nord e lungo l'Adriatico, facendo calare le temperature massime di circa 6-7°C rispetto ai giorni precedenti. Ecco i valori termici attesi in quota a 1500m per l'alba di lunedì 1 secondo il modello americano:

Qualche sporadico fenomeno potrebbe intervenire sul medio Adriatico con neve sino a 600m nelle prime ore di lunedì, isolate piogge potrebbero verificarsi anche sul meridione ma finirà lì.



L'alta pressione infatti in questi casi ringrazia perchè si irrobustice nei bassi strati e tende cosi a rafforzarsi ancora di più.



Ecco perchè se ne prevede la persistenza poi anche per martedì 2 e mercoledì 3 marzo, in un contesto nuovamente soleggiato con temperature che tenderanno a riprendersi qualche grado, in attesa di sapere cosa vorranno fare le correnti ancora molto fredde presenti sul nord Europa. Ecco il quadro barico previsto per mercoledì 3 con spifferi freddi ormai limitati all'estremo sud:

IL TEMPO in SINTESI sino a MARTEDI 2 MARZO:

da mercoledì 24 a sabato 27 febbraio: bel tempo ovunque ma ancora con formazione di nebbie sull'alto e medio Adriatico tra la notte e il mattino. Temperature molto miti nelle ore pomeridiane per la stagione, con punte di 21-22°C.

domenica 28 febbraio: moderata irruzione fredda da est con venti di Bora sin sul catino padano e nuvolaglia in rapida formazione sino a cielo nuvoloso, venti di Grecale e nuvolaglia anche lungo il medio Adriatico e sino al Molise, ma senza conseguenze, più sole su Liguria, Friuli Venezia Giulia, versante tirrenico dalla Toscana alla Calabria e sulla Sicilia. Temperature massime in lieve o moderato calo al nord e sul medio Adriatico, lieve altrove.



lunedì 1° marzo: al mattino ancora nubi irregolari su nord-ovest, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e nord Puglia con sporadiche precipitazioni a ridosso dei rilievi del medio Adriatico, nevose sino a 600m, sereno su nord-est e regioni centrali tirreniche, Sardegna compresa. Sul resto del sud nuvolosità irregolare con isolati piovaschi con venti moderati dai quadranti orientali. Temperature in ulteriore diminuzione, specie al nord e lungo l'Adriatico.



martedì 2 marzo: ancora nuvolaglia su medio Adriatico e meridione ma senza conseguenze, bello altrove. Temperature minime in lieve calo, massime in aumento al nord e sul Tirreno, stazionarie altrove.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località

Situazione meteo LIVE:

>>> Radar meteo Italia (pioggia/neve)

>>> Satellite Visibile Italia (diurno)

>>> Satellite infrarosso (anche notturno)

>>> Fulmini e temporali in atto

>>> Stazioni meteorologiche LIVE

--------------------------------------------------------------------