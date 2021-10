Meteo 7 giorni: settimana DINAMICA, dal Sole alla PIOGGIA su tante regioni

L'alta pressione delle Azzorre sta prepotentemente conquistando l'Europa occidentale ed è pronta ad attraversare anche i settori centro-orientali europei trascinando con se aria relativamente più calda di origine sub-tropicale. Il tutto durerà poco più di 48 ore, ma sarà sufficiente per far impennare le temperature di oltre 10°C su tanti Paesi del Vecchio Continente.

Anche l'Italia sarà sovrastata dall'anticiclone fino a metà settimana, dopodiché l'Autunno potrebbe nuovamente impadronirsi dello Stivale a suon di nubi, piogge e clima nettamente più freddo. I modelli matematici, infatti, sono abbastanza concordi riguardo un nuovo graduale peggioramento del tempo nella seconda parte della settimana, dapprima al nord e a seguire sulle regioni centro-meridionali.

Dalle nostre mappe si osservano le temperature massime della giornata di mercoledì:

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Martedì 19 ottobre: stabile su quasi Italia grazie all'alta pressione delle Azzorre. Isolati acquazzoni in Sicilia legati all'aria instabile residua della scorsa settimana. Temperature in aumento ovunque.

Mercoledì 20 ottobre: nubi in aumento sul nord-ovest, con piogge sparse relegate alla Liguria. Sereno o poco nuvoloso sul resto d'Italia. Temperature in ulteriore aumento.

Giovedì 21 ottobre: nuova perturbazione in avvicinamento sul centro-nord. Tante nubi sul lato tirrenico e Liguria, con piogge sparse e localmente intense. Possibili nubifragi isolati in Liguria e alta Lombardia. Fenomeni in estensione al nord-est, più asciutto su Piemonte e Valle d'Aosta. Stabile al sud. Temperature in calo al nord, in aumento al sud.

Venerdì 22 ottobre: maltempo diffuso al nord-est, piogge in estensione anche al centro Italia. Aumentano le nubi al sud ma con fenomeni molto isolati. Migliora sul nord-ovest. Temperature stazionarie o in lieve calo al nord.

Probabilità di pioggia riferita alla mattinata di venerdì (in arancione possibilità vicina al 100% riguardo la caduta di almeno 5 mm di pioggia):

Sabato 23 ottobre: graduale miglioramento al nord. Nubi e piogge con isolati temporali al centro-sud. Temperature in calo su tutta Italia.

Domenica 24 ottobre: ultimi fenomeni al sud, netto miglioramento nel corso della giornata. Sereno o poco nuvoloso al centro-nord. Temperature in ulteriore calo specie nelle minime.

Lunedì 25 ottobre: inizio di settimana prevalentemente stabile. Temperature stazionarie.

