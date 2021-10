Meteo 15 giorni: si impone l'alta pressione; cambiamenti rinviati a fine mese?

Quest'anno l'autunno ha grosse difficoltà ad imporsi con decisione sulla scena italiana e sul Mediterraneo; la stagione ci sta provando in tutti i modi, sia con le correnti fredde settentrionali che con l'aria umida da ovest, ma alla fine la vincitrice è sempre e solo lei: l'alta pressione.

In sostanza, resta ancora troppo gonfia la struttura stabilizzante che presenta i suoi massimi tra la Penisola Iberica e il Vicino Atlantico. Dalla mappe attuali si evince che probabilmente attorno alla fine di ottobre o nei primi giorni di novembre, l'anticiclone potrebbe finalmente levare le tende, consentendo all'autunno di entrare con maggiore decisione in Italia.

La prima mappa è la media degli scenari imbastita questo pomeriggio dal modello americano GFS per giovedi 28 ottobre:

Secondo l'elaborato di oltre Oceano, fino a questa data avremo poche possibilità che la situazione cambi in modo significativo (a parte il temporaneo peggioramento di cui abbiamo parlato QUI).

Il flusso atlantico con le perturbazioni, che dovrebbe scorrere alle nostre latitudini, si presenterà sollevato verso nord di almeno 300-400 km; così facendo, da noi non potrà che giungere la spalla orientale dell'alta pressione delle Azzorre con tempo stabile, mite, assenza di pioggia e presenza di inquinamento nelle pianure e nelle grandi città.

Sarà indubbiamente una condizione piacevole per molti (a parte l'inquinamento...), ma non dimentichiamoci che molte regioni sono ancora in forte deficit pluviometrico dato che (di fatto) l'autunno classico non si è ancora fatto vedere in Italia.

Per avere un cambiamento si dovrà attendere i primi giorni di novembre. Ecco la media degli scenari americana valida per lunedi 1 novembre:

Vedremo se sarà la volta buona per mettere a sedere una volta per tutte l'alta pressione ed avviare finalmente una fase più autunnale anche dal punto di vista delle piogge sulla nostra Penisola.

