A metà settimana torna il MALTEMPO su alcune regioni, vediamo quali

Alta pressione in ritirata dal Mediterraneo e l'Italia a metà di questa settimana. Al suo posto si formerà una blanda saccatura sul nostro Paese che darà luogo a piogge sparse e rovesci su alcune regioni.

Non avremo purtroppo le benefiche piogge democratiche autunnali (che servirebbero davvero ad alcune regioni), ma rovesci irregolari che faranno la felicità di alcuni e l'infelicità di altri.

Si comincerà nella giornata di mercoledi 20 ottobre su parte del settore di nord-ovest. Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nella giornata suddetta:

Rovesci probabili su Liguria, basso Piemonte e Lombardia; qualche rovescio bagnerà anche l'alta Toscana, mentre le altre regioni saranno ancora in attesa.

Nella giornata di giovedi 21 ottobre avremo il transito della parte più consistente della perturbazione, che stante la sua scarsa penetrazione, non farà la felicità di tutte le regioni in campo pluviometrico:

Piogge e rovesci interesseranno la Val d'Aosta, l'alto Piemonte, l'alta Lombardia, il Triveneto, la Liguria centro-orientale e l'alta Toscana. Qualche rovescio sarà possibile anche nel Lazio e sul nord della Campania. Su tutte le altre regioni non pioverà e il tempo potrebbe essere anche soleggiato.

Infine, la giornata di venerdi 22 ottobre è ancora in fase di studio in quanto non abbiamo la collimazione tra le varie mappe. Continuate quindi a seguirci.

