METEO VENERDI: il modello europeo ed americano "litigano" sul MALTEMPO: chi avrà ragione?

Il modello europeo ed americano non hanno le idee chiare questa mattina in merito al tempo che farà venerdi 22 ottobre in Italia.

Il modello americano nel suo scenario ufficiale di questa mattina, opta per una giornata di venerdì piovosa specie al nord-est e al centro. Ecco la mappa che mostra la sommatoria della pioggia sull'Italia nell'arco della giornata suddetta:

Il modello europeo è invece molto più restio e fa evolvere tutto il maltempo verso levante, con effetti solo su parte del centro-sud peninsulare:

Chi avrà ragione? Per rispondere a questa domanda dobbiamo esaminare la probabilità di pioggia messa a nudo da tutti gli scenari dei due modelli (americano ed europeo) in merito alla giornata suddetta.

La probabilità di pioggia in percentuale imbastita da tutti gli scenari del modello americano, combacia abbastanza con lo scenario ufficiale dell'elaborato medesimo:

La pioggia imbastita questa mattina dallo scenario ufficiale del modello europeo per venerdi 22 ottobre invece NON combacia con la probabilità imbastita sempre questa mattina dalla media degli scenari dello stesso modello:

Anzi, notiamo che la sopracitata media è molto simile, come disposizione delle piogge, a quella del modello americano.

Da ciò possiamo quindi dedurre che l'ipotesi più secca dello scenario ufficiale del modello europeo è meno credibile rispetto alla previsione più piovosa imbastita questa mattina dallo scenario ufficiale del modello americano.

