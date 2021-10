Che sbalzi termici! FORTE aumento delle TEMPERATURE su mezza Europa, poi ancora FREDDO invernale

L'anomala ondata di freddo che ci ha accompagnato per un'intera settimana sta gradualmente volgendo al termine, seppur con strascichi rilevanti all'estremo sud. Ora ci penserà l'alta pressione delle Azzorre a riportare circa 3 giorni di stabilità e soprattutto clima via via sempre più mite nelle ore diurne.

Le temperature, dunque, torneranno a salire su tutta Italia fino a riportarsi attorno alle medie del periodo e a tratti anche sopra di esse. Ma l'aumento termico non riguarderà solo l'Italia: l'alta pressione richiamerà aria più calda sub-tropicale verso gran parte d'Europa, la quale si manifesterà essenzialmente tra domani e mercoledì favorendo un sensibile aumento delle temperature su molte nazioni europee dalla Spagna alla Russia (come si evince dal grafico in alto che mostra l'andamento termico su Mosca nei prossimi giorni).

Le calde masse d'aria meridionali porteranno la colonnina di mercurio fino a 25-27°C su Spagna e Francia, fino a 20°C su Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria. Le anomalie termiche maggiori arriveranno sui Paesi Baltici, Polonia, Bielorussia, dove si prospettano almeno 12°C sopra le medie del periodo.

Notevoli le anomalie termiche positive attese mercoledì su mezza Europa:

Ma attenzione: al caldo anomalo seguirà una nuova ondata di freddo invernale! In appena sette giorni l'Europa sarà sede di forti sbalzi di temperatura, una vera e propria altalena termica che non passerà inosservata.

Una marcata ondulazione della corrente a getto porterà allo sviluppo di una vasta irruzione di aria fredda artica, pronta a dilagare su mezza Europa nel corso del week-end. Le temperature crolleranno di oltre 14-15°C su tutta l'Europa centrale, mentre sull'Europa nord-orientale il crollo sarà ancor più sensibile, tanto da favorire nevicate a quote bassissime.

Spaghi ensembles del modello matematico GFS: ipotesi concrete di un nuovo calo termico nel week-end.

Anche l'Italia vivrà una settimana molto dinamica dal punto di vista termico: all'aumento delle temperature atteso in settimana, con picchi di 23-24°C sul centro-sud, seguirà un crollo di oltre 7-9°C tra sabato e domenica, preceduto da una perturbazione sui cui vertono ancora molte incertezze. L'aria fredda dilagherà soprattutto sui settori alpini e poi sul versante adriatico sottoforma di freddi venti di bora/grecale.



