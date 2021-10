METEO: l'alta pressione lascia passare qualche TEMPORALE, vediamo dove

Come era nelle attese, la nuova settimana si apre sotto il segno dell'alta pressione. Diamo subito un'occhiata alle immagini satellitari in movimento che ci mostrano il tempo delle ultime ore in Europa ed in Italia:

Le estreme regioni meridionali e la Sicilia sono ancora alle prese con un po' di instabilità. Il resto d'Italia ha invece cielo sereno; la perturbazione che vedete sulle Alpi verrà polverizzata dalla struttura stabilizzante, che resterà in sella sull'Italia fino alle prime ore di mercoledi 20 ottobre.

Pertanto, queste sono le prospettive meteo per oggi, lunedi 18 ottobre:

Tra la Sicilia e la Calabria sarà possibile ancora qualche rovescio o breve temporale. Un po' di nubi anche sul resto del meridione, in via di attenuazione. Sul resto d'Italia tempo soleggiato a parte velature al nord senza conseguenze.

La giornata di domani, martedi 19 ottobre, vedrà una totale assenza di piogge sull'Italia, mentre mercoledi 20 si presenteranno i primi rovesci al nord. Ne riparleremo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località