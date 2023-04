Meteo 7 giorni: serie di ondate di MALTEMPO, Primavera all'angolo!

Sarà molto breve la rimonta mite arrivata subito dopo Pasquetta. L'attuale parvenza di piena Primavera sarà spazzata via da una serie di perturbazioni nord-atlantiche che, una dopo l'altra, attraverseranno il Mediterraneo. E per finire le correnti fredde nord-atlantiche si isoleranno sull'Italia ad inizio prossima settimana, prolungando di parecchio il periodo di instabilità.

Tutto avrà inizio stasera coi primi rovesci e temporali sul Nordovest, poi giovedì il maltempo coinvolgerà gran parte del nord e si estenderà anche sulle regioni centrali. Saranno probabili temporali molto intensi, anche con grandine e colpi di vento, su Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Emilia Romagna, bassa Toscana, Umbria. Entro venerdì il maltempo attraverserà velocemente anche il sud.

Subito dopo irromperà un'altra perturbazione, dalla stessa strada percorsa dalla precedente. Il nucleo freddo irromperà sul Tirreno nella giornata di sabato, favorendo lo sviluppo di un'altra bassa pressione che porterà piogge e rovesci su centro e sud.

Ma questo nucleo freddo potrebbe avere vita molto più lunga del previsto: esso tenderà ad isolarsi nel Mediterraneo, come già accennato qui, e a destabilizzare il tempo su centro e sud Italia per più giorni, almeno fino a metà della prossima settimana. In tal caso avremo frequenti temporali e rovesci, soprattutto pomeridiani, su tante località del centro e del sud. Il nord sembra, al momento, ai margini dell'instabilità più produttiva, ma non escludiamo variazioni su questa previsione.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 13 Aprile: irrompe una nuova perturbazione nord-atlantica, forte peggioramento in vista al nord, con rovesci e temporali diffusi. Fenomeni in estensione entro il pomeriggio sul centro Italia. Molto mite e stabile al sud.

Venerdì 14 Aprile: piogge residue al nord, il maltempo si concentra su centro e sud Italia. Nuovo calo diffuso delle temperature!

Sabato 15 Aprile: maltempo e temporali sulle regioni del centro e del sud, temperature in ulteriore calo! Fenomeni possibili anche al Nordest!

Domenica 16 Aprile: locali rovesci e temporali nei settori interni di centro e sud Italia, più stabile al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 17 Aprile: aria fredda in isolamento su centro e sud Italia, rischio rovesci e temporali frequenti. Più stabile al nord (da confermare). Temperature stazionarie.

Martedì 18 Aprile: tempo instabile specie nelle ore pomeridiani con acquazzoni e temporali diffusi! Colline e montagne nel mirino. Temperature stazionarie.

Mercoledì 19 Aprile: instabilità diffusa nei settori interni da nord a sud, rischio isolate grandinate. Temperature stazionarie.

