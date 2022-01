Meteo 7 giorni: rapido guasto confermato, poi spazio al GELO?

Le belle giornate di Sole potrebbero lasciar spazio, ben presto, a giornate nettamente più fredde ed anche caratterizzate da piovaschi e nevicate nel corso della settimana, principalmente sulle regioni del centro e del sud.

Come già anticipato in questo articolo o nei nostri precedenti editoriali, l'Italia si appresta a vivere una fase nettamente più fredda a causa di un'irruzione d'aria artico-continentale sul finire della settimana. Quest'ondata di freddo innescherà un sensibile calo termico su tante nostre regioni, soprattutto sul Meridione e sul medio-basso Adriatico, il tutto accompagnato da venti forti di tramontana e nevicate sparse.

Ma le prime note di maltempo, che segneranno il cedimento marcato dell'anticiclone, arriveranno tra giovedì e venerdì: dapprima una piccola depressione proveniente dalla Francia (giovedì) e successivamente il fronte freddo dell'irruzione artica (venerdì) causeranno un guasto del tempo su tante regioni centrali e meridionali. I fenomeni più rilevanti sono attesi venerdì 21 ad opera del fronte freddo che scivolerà dai Balcani verso lo Stivale: ci saranno piogge diffuse, locali forti acquazzoni con chicchi di grandine e anche nevicate fino a quote di collina. Maggiormente esposto sarà il versante adriatico ed il sud.

Tra sabato, domenica e lunedì aumentano ulteriormente le possibilità di un ulteriore calo termico su tutto il Meridione ed il basso Adriatico, a causa di una retrogressione gelida dai Balcani. A tal proposito ci sono ancora delle incertezze, ma non escludiamo l'arrivo di fiocchi di neve fin sulle coste del sud nel corso del week-end.

Il tempo sarà secco al nord, ma le temperature notturne scenderanno nettamente anche sotto lo zero, così come in tutte le aree del centro Italia, nelle valli e in montagna.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nei prossimi 7 giorni:

Mercoledì 19 gennaio: stabile su tutta Italia, persiste l'anticiclone ma con temperature nelle medie del periodo. Nubi in aumento sul lato tirrenico, specie Liguria, Toscana e Lazio.

Giovedì 20 gennaio: possibile graduale cedimento dell'alta pressione. Piccola depressione in arrivo dalla Francia verso il centro Italia ed il lato tirrenico. Attese deboli piogge sparse su tali settori. Qualche pioviggine anche in Liguria. Stabile sul resto del nord. Temperature in calo.

Venerdì 21 gennaio: indebolimento dell'alta pressione, possibile intrusione di aria molto fredda dai Balcani e nevicate sparse in collina sul versante adriatico. Piogge diffuse al sud con neve in montagna, in calo di quota entro sera fino in alta collina. Nubi di passaggio in Emilia Romagna con piogge sparse e molto brevi. Tempo più stabile sul resto del nord e dell'alto Tirreno. Temperature in netto calo.

Sabato 22 gennaio: correnti molto fredde dai Balcani verso centro e sud Italia. Possibilità di fiocchi di neve sparsi fin sulle coste sul basso Adriatico. Temperature in forte calo.

Domenica 23 gennaio: possibilità di nevicate sparse sul medio-basso Adriatico, fin sulle coste. Nevicate sparse al sud fino a quote bassissime. Più secco sul lato tirrenico e al nord, ma con clima freddo. Temperature in calo ovunque.

Di seguito le precipitazioni totali attese fino a lunedì 24: da notare gli accumuli maggiori al centro e al sud, mentre il nord vivrà altri sette giorni di quasi totale siccità.

Lunedì 24 gennaio: possibile persistenza dell'aria gelida al sud e sul medio-basso Adriatico, con nevicate sparse in pianura e sulle coste. Temperature in calo.

Martedì 25 gennaio: residui fenomeni al sud e clima gelo. Sempre sereno e freddo al nord e medio-alto Tirreno.

