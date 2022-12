Meteo 7 giorni: quanto maltempo in arrivo! Tante occasioni anche per la NEVE!

Si prospettano sette giorni davvero dinamici per l'Italia, un vero e proprio toccasana per dare continuità al periodo perturbato instauratosi da quasi un mese e che ha bruscamente interrotto il prolungato periodo di siccità.

A partire da venerdì si aprirà un lungo periodo perturbato ad opera delle perturbazioni atlantiche, le quali saranno alimentate da aria via via sempre più fredda proveniente dal centro-nord Europa: trattasi di aria artico-continentale che a partire dalla prossima settimana diventerà gelida su gran parte delle pianure centro-orientali europee e a sprazzi anche in Italia!

La prima perturbazione irromperà da venerdì e sarà protagonista tra sabato e domenica, come già approfondito in questo articolo. Le piogge saranno più presenti sulle regioni tirreniche, meno su quelle adriatiche centro-meridionali e ioniche. La neve si affaccerà dapprima al nordovest fino a quote bassissime (vedi qui) nelle prime ore di venerdì e a seguire anche sul nordest tra domenica sera e le prime ore di lunedì.

La prossima settimana si entrerà in un contesto pienamente invernale: aria molto fredda artico-continentale affluirà nel Mediterraneo e andrà ad infiltrarsi con convinzione su tutta la Val Padana. Su valli e pianure si preannunciano temperature decisamente basse come potete vedere in figura:

Grazie a queste bassissime temperature, che andrebbero a consolidare un cuscino d'aria fredda nei bassi strati, potrebbero giungere nevicate fino in pianura al nord tra mercoledì 14 e venerdì 16 dicembre. Ma su quest'ultimo punto dedicheremo un approfondimento a parte.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 9 dicembre: maltempo diffuso sul nord Italia, peggiora anche su tutto il lato tirrenico per insistenti correnti umide atlantiche. Torna la neve a bassissima quota al nordovest, a sprazzi fino in pianura sul Piemonte e Lombardia occidentale. Nevicate sulle Alpi centro-orientali fino in collina nei settori più interni, oltre i 1500 metri sui versanti più esposti ai venti da sud. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Sabato 10 dicembre: migliora momentaneamente al nordovest, maltempo al nordest, al centro e al sud. Calano ovunque le temperature, nevicate in collina al nordest, oltre i 1300 metri al centro.

Domenica 11 dicembre: possibile persistenza del maltempo al nord e sul lato tirrenico. Nevicate probabili a quote bassissime entro sera al nordest e Lombardia.Temperature in calo ovunque.

Lunedì 12 dicembre: maltempo al nord con neve a bassissima quota o in pianura. Maltempo anche sul resto d'Italia, nevicate in arrivo in collina al centro. Previsione da confermare.

Martedì 13 dicembre: giornata autunnale al sud con piogge e nubi. Più stabile al nord. Temperature in calo.

Mercoledì 14 dicembre: possibile nuova perturbazione atlantica verso l'Italia. Possibili nevicate fino in pianura al nord (da confermare). Temperature stazionarie.

Giovedì 15 dicembre: maltempo al sud e medio-basso Tirreno, breve miglioramento al nord in attesa di un'altra perturbazione con nevicate a bassissima quota (da confermare).

