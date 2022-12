FOCUS NEVE - Prime nevicate in pianura nelle prime ore di venerdì, vediamo dove

Mentre l'aria fredda va pian piano adagiandosi sulla Val Padana, dove attualmente troviamo temperature tra i 3 e i 7°C, la perturbazione che porterà maltempo nei prossimi tre giorni è un graduale avvicinamento e a breve raggiungerà le nostre regioni del centro e del nord.

Sarà proprio questa perturbazione a regalare le prime nevicate a bassissima quota della stagione, dapprima sul nordovest tra la tarda sera di oggi e la mattina di venerdì, poi al nordest tra la sera di domenica e la notte di lunedì (di cui parleremo nel prossimo approfondimento).

Le prime nevicate arriveranno dalla tarda sera di oggi sul Piemonte occidentale e la Liguria occidentale, specie sui settori di confine. La colonna d'aria sarà già ideale, all'interno del catino padano per l'arrivo dei primi fiocchi a quote piuttosto basse.

Nella mappa qui sopra, infatti, possiamo notare lo zero termico previsto nella notte, fino a 400 metri circa sulla Val Padana occidentale. Tuttavia l'apice delle precipitazioni arriverà tra la notte e la mattina di venerdì e proprio in questa fase potremo osservare fiocchi di neve fino a 100-200 metri su cuneese, torinese, astigiano, Alessandrino.

Quota neve oltre i 200-300 metri su tutto l'alto Piemonte e Valle d'Aosta. Gli accumuli saranno più presenti a quote collinari, mentre in pianura potremo assistere a qualche breve imbiancata di neve in prevalenza bagnata.

Non escludiamo qualche breve nevicata anche sulla Lombardia occidentale fino in bassa collina nell'Oltrepo', mentre in pianura avremo piogge o al massimo piogge miste a neve sezna accumuli.

In Liguria nevicherà oltre i 300-400 metri nei settori interni di savonese e genovese nella notte di venerdì.

Neve a quote molto più alte sul nordest dove soffierà il vento più tiepido dai quadranti meridionali: qui la quota neve è prevista oltre i 1500 metri, eccetto qualche isolata nevicata fin sui fondovalle più riparati di Trentino, Veneto, Friuli.