WEEK-END: depressione in arrivo con PIOGGE, vento e nevicate, poi irrompe il FREDDO

Si prospetta un prosieguo di settimana all'insegna del maltempo su gran parte d'Italia: il merito sarà di una perturbazione atlantica (ormai ad un passo dal Mediterraneo) che si approfondirà ulteriormente tra sabato e domenica dando vita a una depressione piuttosto ampia e ricca di fenomeni.

Ma non è tutto: se in un primo momento osserveremo un peggioramento di chiaro stampo autunnale, lo stesso non possiamo dirlo per i giorni di domenica e lunedì! In questa seconda fase avremo un sensibile calo termico che ci farà piombare in inverno su tutta Italia, in quanto la depressione richiamerà aria molto fredda dal centro-nord Europa.

Tra venerdì e sabato, invece, le temperature saranno più alte su buona parte d'Italia grazie al transito del tipico "fronte caldo" delle perturbazioni atlantiche, la quale apporterà aria più tiepida dai quadranti meridionali, seppur ricca di instabilità. Fa eccezione il nordovest, dove resisterà un cuscinetto d'aria fredda nei bassi strati che sarà determinante per l'arrivo delle prime nevicate a bassissima quota nelle prime ore di venerdì (come approfondito in questo articolo).

La maggior concentrazione di piogge la troviamo sul versante tirrenico, essendo quest'ultimo il più esposto alle perturbazioni atlantiche. Molte meno piogge, invece, sul lato adriatico centro-meridionale.

Dove nevicherà? Come descritto poco fa tornerà la neve a bassissima quota sul nordovest nelle prime ore di venerdì, poi aumentano le possibilità anche per il nordest sul finire della settimana nel momento in cui irromperà l'aria fredda dal centro Europa. In particolare la neve potrebbe scendere fin quasi in pianura tra domenica sera e le prime ore di lunedì su Trentino, Veneto, Emilia Romagna (specie nei settori interni e pedemontani).

Nel frattempo l'aria fredda avvolgerà tutto il nord e si estenderà rapidamente al centro e al sud! Eloquenti le temperature previste domenica sera: