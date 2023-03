Meteo 7 giorni: qualche giorno di tregua, poi altra sferzata di TEMPORALI

Mentre si esauriscono le ultime folate di maestrale al sud, ecco che si scorge ad ovest un vasto campo di alta pressione pronto a regalarci qualche giorno di totale stabilità su tutta Italia. Questa tregua andrebbe inquadrata quasi interamente tra mercoledì 29 e giovedì 30.

Ma in verità già da giovedì tornerà ad affluire aria un po' più instabile dall'Atlantico che andrà a generare acquazzoni e temporali principalmente sull'arco alpino. Poi marzo si congederà con altri rovesci e temporali su Alpi e Prealpi (come visto in questo articolo).

L'anticiclone sarà un ricordo nei primi giorni di Aprile, come si evince nelle simulazioni modellistiche del modello americano GFS. L'arrivo di un nuovo fronte nord-atlantico sarà alla base di numerosi rovesci e temporali che coinvolgeranno principalmente centro e sud Italia. Tra sabato 1 e domenica 2 Aprile l'instabilità potrebbe inglobare anche il nord Italia, soprattutto la Val Padana centro-orientale. In tal caso parleremmo di rovesci e temporali sparsi, localmente ricchi di grandine.

Ma quanto scritto potrebbe essere solo il preludio ad un ulteriore forte peggioramento nel pieno della settimana Santa ad opera di un nucleo freddo artico-continentale, che non solo porterebbe tanta instabilità da nord a sud, ma anche un deciso calo delle temperature. Vi abbiamo parlato di questa potenziale incursione fredda in questo articolo.

Ma andiamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 29 marzo: più soleggiato ovunque, ma temperature sotto le medie del periodo e rischio brinate o gelate nelle ore notturne su valli, conche del centro e del sud (oltre che su Alpi e Prealpi).

GIovedì 30 marzo: torna l'alta pressione su tutta Italia, temperature in deciso aumento! Isolati temporali pomeridiani sulle Alpi nord-occidentali.

Venerdì 31 marzo: stabile al centro, al sud e sulle isole maggiori con clima molto mite. Addensamenti in Liguria con deboli piogge, rischio acquazzoni e temporali su Piemonte occidentale, Valle d'Aosta, alta Piemonte, Trentino alto Adige, alto Veneto, Friuli. Ulteriore aumento delle temperature con picchi anomali di 25°C al sud e isole maggiori.

Sabato 1 aprile: nuovo peggioramento in arrivo su Nordest e centro Italia con piogge e acquazzoni. Più stabile e mite al sud. Temperature stazionarie.

Domenica 2 aprile: week-end delle Palme con acquazzoni e temporali diffusi al centro e al sud, fenomeni sparsi anche al nord.Temperature in calo.

Lunedì 3 aprile: acquazzoni e temporali sparsi al centro e al sud, più asciutto al nord. Temperature in calo ovunque.

Martedì 4 Aprile: migliora momentaneamente al centro e al sud, possibile nuovo guasto a partire dal nord (da confermare).

