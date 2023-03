Meteo 15 giorni: primi giorni di APRILE travestiti da INVERNO?

Chi si aspettava un inizio di aprile governato da correnti atlantiche miti e umide resterà quasi certamente deluso. E' anche vero che sul nord Italia le vere precipitazoni (estese e democratiche) arrivano solo dall'Atlantico; mancando questo tassello, risulta tutto più complicato sul fronte della carenza d'acqua in loco.

Tuttavia, dalle mappe oggi disponibili, sembra trattarsi di un "freddo umido" e non "secco" per le aree bisognose di pioggia. In altre parole, sull'Italia prevarranno le correnti settentrionali ed orientali, ma queste tenderanno spesso ad interagire con aria più umida di matrice mediterranea, dando modo anche al nord di ricevere alcune precipitazioni.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 5 aprile:

Osservate dove andrà a piazzarsi l'alta pressione, tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Così facendo, oltre a bloccare le correnti occidentali, darà adito ad aria fredda di matrice orientale di scendere sul bordo meridionale dell'anticiclone per poi invorticarsi in depressioni in sede italica. Da queste scaturirà un tempo instabile e piuttosto freddo sulla nostra Penisola, a partire già dal week-end delle Palme.

Sul fronte delle temperature, questa è la media termica a 1500 metri degli scenari imbastita dal modello americano per giovedi 6 aprile:

Notiamo l'isoterma 0° alla medesima quota, tagliare come una lama nel burro l'Italia, con la -2° sul nord-est e la -4° poco oltre l'arco alpino.

Sul fronte delle piogge, questa è la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata medesima, ovvero giovedi 6 aprile - (In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Come anticipato, le notizie non sono completamente negative...anzi. Una probabilità di pioggia media, a tratti anche elevata, sarà presente un po' su tutta la Penisola, anche sulle regioni settentrionali. Stante le basse temperature, ci sarà da tenere conto di possibili nevicate a quote piuttosto basse stante il periodo.

Infine, diamo un cenno al tempo per la giornata di Pasqua. Lo facciamo con la mappa della probabilità di pioggia a scala europea:

Ecco dove potrebbe trovarsi l'alta pressione, decisamente sbilanciata verso nord. L'Italia potrebbe restare ingabbiata in una circolazione depressionaria con tempo instabile e freddo su molte regioni. Vedremo se vi saranno conferme nei prossimi giorni a questa tendenza; continuate a seguirci.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località