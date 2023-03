Fine marzo: non solo aria MITE! Ecco i temporali su diverse regioni

Il freddo arrivato nelle ultime ore si esaurirà rapidamente già a partire da domani, grazie all'avanzata dell'anticiclone da ovest. Le temperature torneranno a puntare verso l'alto e si riporteranno ovunque al di sopra delle medie del periodo, soprattutto tra 30 e 31 marzo.

Ma...pare proprio che il tempo non sarà stabile su tutta Italia! L'anticiclone sarà senza dubbio più forte su centro e sud Italia e sarà proprio su questi settori che vivremo un nuovo assaggio di piena primavera. Il nord Italia, invece, si ritroverà sotto un flusso in quota un po' più instabile che determinerà la formazione di rovesci e temporali.

Ma dove pioverà? Le zone favorite saranno quasi certamente i settori alpini e prealpini, dove acquazzoni e temporali saranno sicuramente i benvenuti. Qualche fenomeno si manifesterà già giovedì 30 marzo. Nella mappa seguente possiamo notare la presenza di piogge su Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia, con accumuli localmente superiori ai 10-15 mm. Le chiazze azzurre, più chiare, ci indicano la presenza di isolata instabilità o pioviggini (come nel caso della Liguria).

Maggior instabilità è attesa venerdì 31 marzo. Temporali un po' più forti su Piemonte occidentale, Valle d'Aosta, alto Piemonte, alta Lombardia, Trentino alto Adige, alto Veneto, Friuli Venezia Giulia. Spiccano locali accumuli superiori ai 30 mm in Valle d'Aosta. Piogge deboli su Liguria e alta Toscana. In Val Padana non si notano piogge degne di nota, ma non escludiamo isolati fenomeni a carattere temporalesco.